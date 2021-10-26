Türkiye Ukraynalı kadın paraşütçü hayatını kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti

Ukraynalı kadın paraşütçü hayatını kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti

Türkiye

Ukraynalı kadın paraşütçü hayatını kurtaran Sahil Güvenlik ekiplerine teşekkür etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde tekli uçuş yaparken denize düşmesi sonucu dili boğazına kaçan ve ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Ukrayna uyruklu yamaç paraşütü pilotu Maria Protsluk (28), hastanedeki tedavisi sonrası taburcu edildi. Protsluk'un, telefonla ulaştığı Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline teşekkür ettiği öğrenildi.

26 Ekim 2021, Salı 01:12 Son Güncelleme:
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Fethiye'nin Ölüdeniz Mahallesi'nde düzenlenen 21'inci Uluslararası Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali'nde Ukrayna uyruklu Maria Protsluk, dün saat 12.00 sıralarında Babadağ'ın 1700 metrelik pistinden tekli uçuş yaptı.

Protsluk, inişe geçtiği sırada belirlenemeyen bir nedenle denize düştü. Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı botunda görevli dalış timi, kısa sürede olay yerine ulaştı. Sudan çıkartılarak bota alınan Protsluk'un dilinin ters dönüp boğazına kaçtığı belirlendi. Ekiplerin müdahalesi sonucu ölümden dönen Maria Protsluk, kıyıda bekletilen sağlık görevlilerine teslim edildi. Fethiye'de özel bir hastaneye kaldırılan Protsluk, gece müşahede altında tutulduktan sonra bugün taburcu edildi. 

Sahil Güvenlik Komutanlığı yetkililerine telefonla ulaşan Maria Protsluk'un, "1 dakika içinde düştüğüm bölgeye geldiğinizi öğrendim. Sizlerin müdahalesi sonucu şu an hayattayım. Hepinize çok teşekkür ediyorum" dediği öğrenildi.

Cavit AKGÜN / MUĞLA (DHA)

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