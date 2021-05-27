Türkiye Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları 15'inci günde

Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları 15'inci günde

Türkiye

Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları 15'inci günde

Tatil için geldiği Antalya'da annesine Geyiksivrisi Dağı'nın zirvesinde olduğunu belirten bir mesaj attıktan sonra bir daha haber alınamayan Ukraynalı Yana Kryvosheia'yı arama çalışmaları 15. günde de sürüyor.

27 Mayıs 2021, Perşembe 15:42 Son Güncelleme:
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Ukrayna'dan 1 Mayıs'ta Antalya'ya gelen Yana Kryvosheia, Konyaaltı ilçesindeki Geyikbayırı bölgesinde kamp yapmaya gitti. Ardından Geyiksivrisi zirvesine çıkan Yana Kryvosheia, cep telefonuyla aradığı annesine ulaşamayınca mesaj gönderdi.

Zirvede bulunduğunu ve manzaranın çok güzel olduğunu yazan Yana Kryvosheia'dan bir daha haber alınamadı. Ülkesine 10 Mayıs'ta dönmesi beklenen Yana Kryvosheia'nın ailesinin ihbarı üzerine arama çalışması başlatıldı. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timi, AFAD ve UMKE ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmaları, Kryvosheia'nın cep telefonunun en son sinyal verdiği bölgede yoğunlaştırıldı. Bugün 15'inci gününe girilen arama çalışmalarına, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) Arama Kurtarma Timi de katıldı.

15 kişilik gönüllü tim, Geyiksivrisi Dağı eteğinden zirveye kadar arama çalışması yapacak.  

DHA

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