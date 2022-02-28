Dünya Ukraynalılar bira fabrikasında molotof kokteyli yapıyor

Ukraynalılar bira fabrikasında molotof kokteyli yapıyor

Dünya

Ukraynalılar bira fabrikasında molotof kokteyli yapıyor

Ukrayna'da bir bira fabrikası, sahibi ve çalışanları, Ruslara karşı direnişe destek olmak için bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevrildi.

28 Şubat 2022, Pazartesi 07:14 Son Güncelleme:
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Rusya'nın saldırısına karşı Ukraynalılar büyük bir direniş örneği göstermeye devam ederken, Ukrayna İçişleri Bakanlığı tarafından halka molotof kokteyl ile Ruslara karşı gelme çağrıları yapıldı. Sivil halkın molotof kokteyleriyle Ruslara karşı direniş göstermesinden sonra Lviv kentindeki bir bira fabrikasının sahibi, fabrikanın üretimini biradan molotof kokteyline çevirdi. Bira fabrikasının sahibi Yuriy Zastavny, 2014'teki Rusya yanlısı halk ayaklanmasında da benzer şeyleri yaptıklarını kaydetti, Zastavny, "Bunu yapıyoruz çünkü birileri yapmak zorunda. Yeteneklerimiz var. 2014'te bir sokak devrimini yaşadık. O zaman da molotof kokteyli yapıp kullanıyorduk" ifadelerini kullandı.

Bira fabrikasını molotof kokteyli fabrikasına çevirme fikrinin nereden geldiği sorusunu yanıtlayan Zastavny, "Bu fikir 2014'teki devrim gösterilerinde yer alan çalışanlarımdan biri tarafından teklif edildi" dedi.

İHA


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