Dünya Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

Dünya

Ukraynalılar geceyi metro istasyonlarında geçiriyor

Rusya’nın hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor.

25 Şubat 2022, Cuma 05:04 Son Güncelleme:
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Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları devam ederken, hava saldırılarından korkan Ukraynalılar başta başkent Kiev ve Harkov olmak üzere geceyi metro istasyonlarında geçiriyor. Metro istasyonlarına sığınan halk, yerlere serdikleri gazeteler ve battaniyeler üzerine uyumaya çalışıyor.

İstasyonlarda, çok sayıda yaşlı, kadın ve çocuğun bulunduğu belirtilirken, halka su ve gıda yardımı yapıldığını ifade edildi.

Rus işgali altındaki Harkov’un Belediye Başkanı İgor Terehov, halkın sığındığı metro istasyonuna giderek, halka sağduyu olmaları çağrısından bulundu. Terehov, “Saat 15.00’te kente bomba düştüğü için size metro istasyonlarına inme çağrısında bulundum. Tren ve metro seferlerini durdurma talimatı verdim” ifadelerini kullanarak, Harkov halkından metro istasyonlarından çıkmamalarını istedi.


KİEV (İHA)

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