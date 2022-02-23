Savaş istemediklerini ancak Rusya'nın da kolay ilerlemeyeceğini belirten Ukraynalı diplomat, Kiev yönetiminin krizin çözülmesi için diplomasiye bağlılığını teyit etti.

Ancak diplomasinin işe yaramadığı görülürse en etkili yolun yaptırımlar olduğunu vurguladı.









Almanya'nın Kuzey Akım 2'yi rafa kaldırmasını ve diğer Batılı ülkelerin duyurduğu yaptırımları memnuniyetle karşıladıklarını dile getiren Büyükelçi Bodnar, diğer ülkelere de yaptırım çağrısında bulundu.

Bodnar, 'Rusya'nın "Soğuk savaş dönemine döndük" sözlerine inanmamanızı davet ediyorum.Ukrayna şu an herhangi bir askeri birliğe üye değildir. En güzel cevap Ukrayna'nın NATO'ya kabulü ile verilir.' dedi.

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