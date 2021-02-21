Dünya Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı aşılar THY ile Kiev'e ulaştı

Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı aşılar THY ile Kiev'e ulaştı

Dünya

Ukrayna'nın Hindistan'dan aldığı aşılar THY ile Kiev'e ulaştı

Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği Kovid-19 aşısının 150 bin dozluk ilk partisi, Türk Hava Yolları (THY) aracılığıyla Kiev'e ulaştırıldı.

21 Şubat 2021, Pazar 23:59 Son Güncelleme:
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THY Basın müşavirliği tarafından yapılan açıklamada, Ukrayna'nın Hindistan'dan sipariş ettiği yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı üretilen 150 bin doz Covishield aşısının, THY Turkish Cargo uçağıyla Hindistan'ın Mumbai şehrinden konteynerlerle İstanbul Havalimanı'na getirildiği kaydedildi. Açıklamada, aşıların daha sonra Turkish Cargo'nun tarifeli uçağıyla Ukrayna'nın başkenti Kiev'e ulaştırıldığı bildirildi.

AA

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