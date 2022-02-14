Son birkaç ayda giderek tırmanan Rusya-Ukrayna gerginliği, ABD ve müttefiklerinin Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme planı yaptığı yolundaki iddiaları ve iki ülke sınırındaki askeri yığınağın iyice genişlemesiyle birlikte savaş korkusuna evrildi. Rusya'nın Ukrayna'yı tehditlerinin özünde yatan en büyük sebeplerden biri olan NATO konusunda ise Ukrayna'dan flaş bir açıklama geldi.

Sputnik'te yer alan habere göre Ukrayna'nın İngiltere Büyükelçisi Vadym Prystaiko Kiev'in 'savaşı önleyecekse NATO'ya katılma talebimizden vazgeçebiliriz' düşüncesinde olduğunu duyurdu. Prystaiko 'Bu konuda tehdit edildik, şantaja uğradık ve buna zorlandık' diyerek ülkesinin 2019'da aldığı NATO ve AB'ye katılma kararı hedeflerinin dışına sadece savaşı önlemek için bile olsa çıkılabileceğinin altını çizdi.

Bu açıklama sonrası gözler Moskova'dan gelecek yanıta çevrildi.

İKİ LİDER ANLAŞTI

ABD Başkanı Joe Biden ile Ukrayna Devlet Başkanı Valdimir Zelenskiy telefonda görüştü. Beyaz Saray tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Biden’ın ABD'nin Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan bağlılığını yinelediği kaydedilerek, ABD'nin müttefikleri ve ortaklarıyla birlikte Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik herhangi bir saldırganlığına süratle ve kararlı bir şekilde yanıt vereceğini açıkça belirttiği aktarıldı.

Açıklamada, Biden ve Zelenskiy’nin Rusya'nın Ukrayna sınırına yaptığı askeri yığınağa yanıt olarak “diplomasi ve caydırıcılık” üzerinde anlaştıkları aktarıldı.

DİPLOMASİ İÇİN SON UMUTLAR

Almanya Başbakanı Olaf Scholz bugün Kiev’de, yarın ise Moskova’da Rusya-Ukrayna krizinin çözümü için temaslarda bulunacak. Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy ve Rus lider Putin ile görüşmesinin ardından Fransa lideri Macron ile masaya oturması ve Avrupa’nın yürüteceği politikaya son şeklini vermesi beklenen Scholz, “Avrupa’da bir savaşı önlemek bizim görevimiz” dedi.





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