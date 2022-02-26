Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik başlattığı askeri harekatın ardından Ukrayna hükümetine Almanya’dan destek geldi. Almanya hükümeti, Ukrayna’nın talep ettiği bin adet tanksavar füzesi ve 500 adet Stinger füzesi Hollanda üzerinden gönderileceğini açıkladı. Ukrayna’ya gönderilecek füzelerin, ilk olarak Hollanda’ya satılarak, Almanya’nın onayının ardından Ukrayna’ya gideceği öğrenildi.





Almanya Başbakanı Olaf Scholz yaptığı açıklamada, "Rusya’nın Ukrayna’yı işgali bir dönüm noktasıdır. İkinci dünya savaşı sonrası düzenimizi tehdit ediyor. Bu durumda, Ukrayna’nın kendisini Vladimir Putin’in işgalci ordusuna karşı savunmasına yardımcı olmak için elimizden gelenin en iyisini yapmak bizim görevimizdir. Almanya, Ukrayna’ya yanındadır" dedi.

NATO ortaklarının ve AB üyelerinin, Ukrayna’ya Alman yapımı silah tedarik etmesi yasaklanmıştı. Almanya Başbakanı Olaf Scholz da şimdiye kadar Ukrayna’ya ölümcül silah tedarik etmeyi reddetmişti.

AZERBAYCAN

Ukrayna, Azerbaycan’ın yakıt desteği sağlayacağını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları sürerken Azerbaycan’ın ülkeye yakıt desteği yapacağı açıklandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy yaptığı açıklamada, "Ukrayna’nın iyi dostu Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile konuştum, ülkemizdeki petrol yetersizliğini anlattım. Ancak şimdi böyle bir sorunumuz olmayacak" ifadeleriyle petrol ürünleri sıkıntısını Azerbaycan ile çözdüğünü duyurdu.

Öte yandan Devlet Başkanı Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in kendisine, Rusya ile müzakerede aracılık teklifi sunduklarını da açıklamış ve bunu memnuniyetle karşıladığını ifade etmişti.

POLONYA

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı harekatın ardından Polonya, saldırı altında olan Ukrayna’daki yaralıların sevki için 5 vagonlu bir tren hazırladığını açıkladı.

Rusya’nın Ukrayna topraklarına yönelik başlattığı askeri harekatın üçüncü gününde de saldırılar sürerken, Polonya’dan Ukrayna’ya destek geldi. Polonya Başbakanlık Ofisi Şefi Michal Dworczyk, Ukrayna’da Rus birliklerinin saldırılarında yaralanan Ukrayna vatandaşları için 5 vagonlu bir tren hazırlandığını açıkladı. Polonya’nın Ukrayna sınırı yakınındaki Przemysl kentinde incelemelerde bulunan Michal Dworczyk, "Tren, 150 yaralıyı taşıyacak şekilde yapılıyor ve kısa sürede bitmesi planlanıyor.

Tren ihtiyaç halinde Ukrayna’nın batısındaki Mostyska kentine giderek yaralıları alabilecek. Yaralı vatandaşlar, ilk etapta Varşova Ulusal Stadyumu’nda oluşturulan Covid-19 hastanesine getirilecek ve burada yapılacak ilk muayenelerinin ardından ihtiyaç duydukları alanlardaki uzman hastanelere sevk edilecek. Umut ederim ki Ukraynalı vatandaşların, bu treni kullanmaya ihtiyacı olmaz" ifadelerini kullandı.

Mostyska, Lviv Oblastı’na insani yardım taşıyacak 4 vagonlu trenin de hazır olduğunu bildirdi.

ABD

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Ukrayna´ya yönelik yapılacak yardıma ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün, Ukrayna, Rusya’nın vahşi ve sebepsiz saldırısına karşı cesaret ve gururla savaşırken, Ukrayna’nın savunmasına acil destek için 350 milyon dolara kadar benzeri görülmemiş bir üçüncü yardıma onay verdim. Bu, ABD’nin geçtiğimiz yıl Ukrayna’ya taahhüt ettiği toplam güvenlik yardımını 1 milyar doların üzerine çıkarıyor" dedi.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Savunma Bakanlığı Basın Sekreteri John Kirby, “ABD Savunma Bakanlığı, Ukrayna’ya hafif silahlar ve çeşitli mühimmatları içeren 350 milyon dolarlık ek askeri yardım gönderilmesine izin verdi” dedi.

BELÇİKA

Belçika, Rusya'nın saldırısına uğrayan Ukrayna'ya destek için askeri ekipman, 2 bin adet otomatik silah ile 3 bin 800 ton yakıt gönderiyor.

FRANSA

Fransa, Ukrayna'ya daha fazla askeri teçhizat teslim edecek.









İHA-DHA