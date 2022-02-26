Dünya Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Dünya

Ukrayna’ya düzenlenen hava saldırısında 3 Azerbaycan vatandaşı hayatını kaybetti

Ukrayna’nın Herson kentinde Rus askerlerinin düzenlediği hava saldırısında Azerbaycanlı bir ailenin 3 ferdi hayatını kaybetti.

26 Şubat 2022, Cumartesi 02:34 Son Güncelleme:
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Rusya’nın, Ukrayna’ya düzenlediği işgal aralıksız devam ederken, Ukrayna Bakü Büyükelçisi Vladislav Kanevsky sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Bugün Ukrayna’nın Herson kentine Rusya’nın düzenlediği hava saldırısı sonucunda Azerbaycan’ın Cebrail ilinden olan Goşgar Ferzaliyev’in eşi ve 2 çocuğu şehit oldu" ifadelerini kullandı. Şehit haberinden dolayı Azerbaycan halkına taziyelerini sunam Büyükelçi Kanevsky, tüm dünyayı Rusya’nın saldırılarına karşı sessiz kalmamaya çağırdı.

İHA

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