Ekonomi Ukrayna'ya kripto para bağışı devam ederken Binance'den karar: Rusya'daki hesapları dondurmayacak
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Ukrayna'ya kripto para bağışı devam ederken Binance'den karar: Rusya'daki hesapları dondurmayacak

Ekonomi

Ukrayna'ya kripto para bağışı devam ederken Binance'den karar: Rusya'daki hesapları dondurmayacak

Binance Rusya'daki hesaplar ile ilgili kararını açıkladı. Kripto para borsalarından biri olan Binance Rusya'da açılan hesapları dondurmayı düşünmüyor. Öte yandan Ukrayna'ya kripto para bağışı da devam ediyor. İşte toplanan bağış miktarı...

28 Şubat 2022, Pazartesi 17:18 Son Güncelleme:
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Dünyanın en büyük kripto para borsalarından biri olan Binance Rusya'daki hesaplar ile ilgili kararını açıkladı. Buna göre Binance, Rusya'da açılan hesapları dondurmayı düşünmüyor. Öte yandan Ukrayna'ya kripto para bağışı da devam ediyor. Bağışlar ile toplanan rakam 17 milyon dolara ulaştı.

Dünyanın en büyük Kripto Para borsası Binance, Rusya'dan açılan hesapları tek taraflı olarak dondurma planı olmadığını bildirdi. Ukrayna, Binance'den Rusya ile kripto para operasyonlarını engellemesini istemişti.

Binance yaptığı açıklamada, "Milyonlarca masum kullanıcımızın hesaplarını tek taraflı olarak dondurmayacağız. Kripto, dünya genelinde insanlara daha büyük finansal özgürlük sağlamak anlamına geliyor" dedi.

MİLYONLARCA DOLAR YARDIM TOPLANDI

Rusya tarafından Ukrayna topraklarına yönelik geçen hafta başlatılan saldırıdan bu yana Ukrayna'ya bağışlanan kripto para miktarı da 17 milyon Dolar seviyesine ulaştı.

Merkezi Londra'da bulunan blockchain analiz sağlayıcısı Elliptic şirketinin verilerine göre Ukrayna hükümetinin paylaştığı hesaplara 10,2 milyon dolar değerinde kripto para transferi yapıldı. İşlem adedi ise 12 bin 799 olarak gerçekleşti.

Şirketten yapılan açıklamada ise Ukrayna hükümetine ve orduyu destekleyen sivil toplum kuruluşlarına toplam 16,7 milyon dolar değerinde kripto para bağışı yapıldığı ifade edildi.


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