Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunu Ulaş Tuna Aslantepe, Barbaroslar: Akdeniz’in Kılıcı dizisi ile son zamanların en çok merak edilen isimleri arasına girdi. Peki, Ulaş Tuna Aslantepe kimdir? Barbaroslar’daki Hızır Reis Ulaş Tuna Aslantepe kaç yaşında ve nereli? İşte genç oyuncu hakkında merak edilen soruların yanıtları…

ULAŞ TUNA ASLANTEPE KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

5 Mayıs 1988'de İzmit'te dünyaya gelen Ulaş Tuna Aslantepe ilk ve orta öğrenimini doğduğu şehirde tamamladı. Lise öğrenimini ise yatılı olarak İstanbul Lisesi’nden aldı.

Yükseköğrenimini Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde yapan Ulaş Tuna Aslantepe, 2008 yılında Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptı.

Sonrasında televizyon ve tiyatro projelerinde yer almaya başlayan yakışıklı oyuncu, "Karadayı" dizisinde "Orhan", "Rüya" adlı dizide "Alaz", "Analar ve Anneler" dizisinde "Mustafa", "Sen Anlat Karadeniz" dizisinde de "Tahir" karakterini canlandırdı.

Ulaş Tuna Aslantepe aynı zamanda Emre Yeksan'ın yönettiği "Körfez" filminde "Selim" karakterini canlandırdı. Bununla birlikte, "Zayiat", "Üniversiteli", "Balık Havuzu" ile "Meşakkat ve Karısı" adlı kısa filmlerde de rol aldı.

ULAŞ TUNA ASTEPE’NİN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER