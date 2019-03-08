Sen Anlat Karadeniz dizisinin başarılı oyuncusu Ulaş Tuna Astepe’nin edebiyata ve kitaplara olan sevgisini yakından takip eden hayranları, Kars’ın Kağızman ilçesindeki Çiçekli Afetevleri Fikri Topkaya İlkokulu/ ortaokulu’nun atıl durumda bulunan bir odasını baştan aşağı yenileyip kütüphaneye dönüştürdü..

ULAŞ TUNA ASTEPE KİMDİR?

1 Ocak 1988'de İzmit'te dünyaya gelen oyuncu orta okul eğitimini de doğduğu yerde tamamladıktan sonra liseyi İstanbul Lisesi'nde okudu. Ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü’nden mezun oldu.

Ulaş Tuna Astepe 2008 yılında çekilen Osmanlı Cumhuriyeti filminde kostüm asistanlığı yaptıktan sonra tiyatro ve televizyonda çeşitli projelerde yer aldı.

2012 yılında Cam Yapraklar oyununda rol aldı. Daha sonra izleyici onu Kenan İmizalioğlu'nun başrol oynadığı Karadayı dizisinde Orhan karakterine hayat verdi.

Astepe şimdi ATV'de yayınlanan Sen Anlat Karadeniz'de "Tahir" karakterine hayat veriyor.