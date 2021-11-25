Türkiye Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Türkiye

Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Kuzey Ege Denizi'nde beklenen fırtına nedeniyle 26 Kasım Cuma günü Gökçeada ve Bozcaada ilçelerinde yapılacak bazı feribot seferlerinin iptal edildiği açıklandı.

25 Kasım 2021, Perşembe 18:17 Son Güncelleme:
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Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Kuzey Ege Denizi'nde olumsuz hava şartları nedeniyle 26 Kasım Cuma günü Gökçeada ve Bozcaada ilçelerine planlanan bazı hatlardaki feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Buna göre, Gökçeada- Kabatepe hattında, Gökçeada'dan saat 13.00, 17.00 ve 22.00 seferleri ile Kabatepe'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri, Bozcaada- Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 14.00, 18.00 ile Geyikli'den saat 15.00 ve 19.00 seferleri iptal edildi.

Bu arada Gökçeada-Kabatepe arasında Gökçeada'dan saat 07.00'de, Kabatepe'den ise saat 09.00'da yapılacak olan feribot seferi saat 11.00'de yapılacak. Bozcaada-Geyikli hattında ise Bozcaada'dan saat 07.00, 10.00 ile Geyikli'den saat 08.00 ile 11.00 seferleri yapılacak.

Mustafa SUİÇMEZ/ ÇANAKKALE (DHA)

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