Türkiye Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Türkiye

Ulaşıma fırtına engeli! O seferler iptal edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi. Fırtına nedeniyle Datça ve Bodrum arası feribot seferleri iptal edildi.

09 Şubat 2022, Çarşamba 18:14 Son Güncelleme:
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Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü Bodrum ile Antalya'nın Kaş ilçeleri arasında denizlerde fırtına uyarısı yaptı. Sabah saatlerinde yarımadanın kuzey kesimlerinde fırtına etkili oldu. Saatteki hızı 74 kilometreye ulaşan fırtına nedeniyle yük gemileri yarımadanın güney koylarına demirledi. Balıkçılara 'denize açılmayın' uyarısı yapıldı. Datça ve Bodrum arası feribot seferleri de iptal edildi.


Bu arada, Bitez Mahallesi'nde yaklaşık 10 metre uzunluğundaki servi ağacı fırtına nedeniyle bir evin bahçesindeki sundurmanın üzerine düştü.

Fırtınanın yarın sabah saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Fırat AKAY/BODRUM (Muğla), (DHA)

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