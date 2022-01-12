Ulaşıma hava engeli! Sinop'ta uçak seferleri iptal edildi
Sinop'ta etkili olan kötü hava koşulları nedeniyle, Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçak seferleri iptal edildi.
12 Ocak 2022, Çarşamba 19:38 Son Güncelleme:
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Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, kentte devam eden yağmur, sis ve şiddetli rüzgarın görüş mesafesini düşürmesi nedeniyle Sinop ve İstanbul arasında karşılıklı yapılması planlanan uçuşlar gerçekleştirilemedi.
SİNOP (İHA)
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