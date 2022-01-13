Türkiye Ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı

Ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı

Türkiye

Ulaşıma kar engeli! Araçlar yolda kaldı

Zonguldak'ta akşam saatlerinde etkili olan kar, İstanbul yolunda ulaşımı aksattı, bazı araçlar yolda kaldı.

13 Ocak 2022, Perşembe 01:38 Son Güncelleme:
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı uyarının ardından beklenen kar, kentin yüksek kesimlerinde etkili oldu. Zonguldak- İstanbul yolunun Ereğli kesiminde aniden bastıran kar nedeniyle bazı araçlar yolda kaldı.

Yokuş yukarı çıkmakta zorlanan araçların sürücüleri, uzun kuyruklar oluşturdu. TIR'lar da karda yokuşları çıkmakta zorlandı. Karayolları ekipleri, iş makineleriyle kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı.

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)

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