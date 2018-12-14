Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sinyalizasyon yoktu, kaza oldu değerlendirmeleri yanlış. Tren kazasıyla ilgili adli ve idari soruşturma devam ediyor. Sinyalizasyon olmazsa olmaz bir sistem değil" dedi.

İşte Bakan Turan'ın açıklamaları:

'SİNYALİZASYON OLMAZSA OLMAZ DEĞİL'

"Dün ifade ettiğim bilgilere ilave edeceğim başka bir bilgi yok. Sinyalizasyon sistemi demir yollarımızda son birkaç yıldır tesis etmeye çalıştığımız bir sistemdir. Sinyalizasyon sistemi için olmazsa olmaz değil. Bu ilave güvenlik için, otomasyona geçmek için demir yollarına tesis ettiğimiz bir sistemdir.

Bu sistemin olmamasından dolayı demir yollarında işletme yapılamaz diye bir şey yok. Bunu bilgilerinize sunuyorum. Kamuoyunu bu konuda son günlerde kazadan sonra 'Sinyalizasyon olmadığı için bu kaza oldu' gibi değerlendirmeler yapanlar doğru bir değerlendirme yapmıyor."

Bakan Turhan, "Çarpışan iki trende var mıydı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi: "Bu soru doğru bir soru değil. Sinyalizasyon sistemleri demir yolu sistemlerinde bulunan, hatlarında bulunan bir sistem."