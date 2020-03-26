Türkiye Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dan Kanal İstanbul açıklaması

Türkiye

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'dan Kanal İstanbul açıklaması

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır." açıklamasında bulundu.

26 Mart 2020, Perşembe 17:06 Son Güncelleme:
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Yazılı açıklamanın tamamı şu şekilde:

"İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanal İstanbul güzergahında bulunan iki adet tarihi köprünün taşınması veya yerinde koruma altına alınmasına karar verilmesi için yapılan proje ihalesini eleştirerek, “Corona virüs ile mücadele ederken bunlar Kanal İstanbul derdinde” şeklinde açıklamaları olmuştur.
Dünyanın her tarafında olduğu gibi ülkemizde de corona virüs ile mücadele devletin tüm kurumları ve milletimizle birlikte devam ediliyor. Kısa sürede bu salgından kurtularak ülkemizin normal gündemine dönmesini umut ediyoruz. Ancak bir taraftan salgın ile mücadele ederken öte yandan hayatın devam ettiği unutulmamalıdır. Üretim ve yatırımın devam etmesi, ülke ekonomisinin çökertilmemesi, salgından kurtulduktan sonra da ihtiyaç olan ürünlerin üretilmesi ve gerekli yatırımların yapılması da son derece önemlidir. Türkiye Cumhuriyeti, salgın ile mücadele ederken üretim ve yatırımları da yapabilecek güçtedir.
Kanal İstanbul projesi ile ilgili çalışmalar da elbette devam etmekte olup, bugün proje ihalesi yapılan iki tarihi köprünün taşınması veya yerinde korunması işi de önceden belirlenmiş bir sürecin bir parçasıdır. Ülkemizin salgınla mücadele ettiği bu dönemde yatırım ve üretimin durdurulmasının istenmesi, yapılan bir proje ihalesi üzerinden siyasi fırsatçılık yapmak, milletimize corona virüsten daha çok zarar vermektedir.
Ülkemiz salgınla mücadele ederken üretim ve yatırımları da sürdürmek, ülke ekonomisinin dimdik ayakta tutarak yarınlarımızı da güvence altına almak hepimizin temel görevi olduğuna inanıyoruz."
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