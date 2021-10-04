Ülke diken üstünde! Koronavirüste vakalar yüzde 14 arttı

Popova, Rusya Başbakanı Mihail Mişustin ve Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin'in katıldığı toplantıda, ülkedeki salgın durumuna dair değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede, Kovid-19 vakalarının attığını belirten Popova, "Verilere göre, geçen hafta vaka sayısı tekrar yüzde 14 arttı. Rusya'nın 67 bölgesinde vakalar hızla artıyor. Aslında durum son derece gergin." dedi.

Rusya'nın bazı bölgelerinde salgına karşı alınan önlemlere uyulmadığına dikkati çeken Popova, toplu etkinliklerin, salgın durumuna bağlı olarak yapıldığını aktardı.

"Vakalar, Rusya'nın birçoğu bölgesinde artıyor"

Rusya Başbakanı Mişustin de ülkedeki salgın durumunun "endişe verici" olduğunu belirterek, "Vakalar, Rusya'nın birçok bölgesinde artıyor." diye konuştu.

Bu yönde gerekli önlemleri almaya devam edeceklerini dile getiren Mişustin, ülkedeki sağlık sisteminin, tüm senaryolara hazırlıklı olması gerektiğini vurguladı.

Mişustin, Rusya'da Kovid-19'a karşı aşılanma oranının düşük olduğunu kaydetti.

Moskova Belediye Başkanı Sergey Sobyanin ise kentte aşılanma kampanyaları düzenleyeceklerini dile getirdi.

1 milyon 800 bin Rus vatandaşı yeniden aşılandı

Rusya Sağlık Bakanı Mihail Muraşko, Gelencik kentinde düzenlenen bir forumda yaptığı açıklamada, 1 milyon 800 bin Rus vatandaşının yeniden aşılandığını vurgulayarak, "Aşılananların yüzde 2'si virüse yakalanıyor. Virüse yakalanan ve hastaneye kaldırılanlar, aşı olmayanlardır." ifadesini kullandı.

Muraşko, vatandaşlara aşılanma çağrısında bulundu.

Kovid-19 vaka sayısı 7 milyon 612 bini geçti

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte şimdiye kadarki virüs kaynaklı ölüm sayısı 883 artarak 210 bin 801'e, iyileşen sayısı ise 14 bin 526 artışla 6 milyon 740 bin 491'e çıktı. Ülkede, son 24 saatte vaka sayısı 25 bin 781 artarak 7 milyon 612 bin 317'ye yükseldi.

24 Aralık 2020'de 29 bin 935 kişide virüsün tespit edilmesiyle "en yüksek" Kovid-19 günlük vaka sayısının görüldüğü ülkede, eylül başında günlük vaka sayısı 19 binin altında iken, 16 Eylül'de 19 binin üzerinde görüldü.

30 Eylül'de 23 binin üzerine çıkan günlük vaka sayısı, 2 Ekim'de 25 bin 219, dün de 25 bin 769 olarak kaydedildi.

Moskova'da son 24 saatte 4 bin 410 vaka

Başkent Moskova'da son 24 saatte vaka sayısı 4 bin 410 artarak 1 milyon 650 bin 649'a, virüsten hayatını kaybedenlerin sayısı ise 66 artışla 29 bin 242'ye yükseldi.

Kovid-19 tedbirlerinin gevşetildiği Moskova'da, sosyal mesafe ve maske takma zorunluluğu devam ediyor.

Kovid-19'a karşı aşılanma süreci

İlk Kovid-19 vakasının 31 Ocak 2020'de, virüs kaynaklı ilk ölümün de 19 Mart 2020'de kaydedildiği Rusya'da, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in talimatıyla 18 Ocak'ta kitlesel aşılama süreci başlatılmıştı.

Nüfusun yoğun olduğu Moskova ve St.Petersburg gibi kentlerde kamu ve hizmet sektörlerinde çalışanların yüzde 60'ına Kovid-19'a karşı aşılanma zorunluluğu getirilmişti.

AA

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