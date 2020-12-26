Ülke ekonomisine destek

Coğrafi İşaretli ürünlerin tescil edilmesinden ihracatına ve restoran menülerine dâhil edilmesine kadar tüm süreçlere katkı sağlayan Metro Türkiye, Coğrafi İşaretli ürünlerinin satışını son 3 yılda yüzde 50’den fazla artırarak yaklaşık 400 milyon TL’ye çıkardı. 10 ülkeye 7 bin 500 ton coğrafi işaretli ürün ihraç eden Metro Türkiye, yerel üreticiyi desteklemeye de büyük önem vererek, mağazalarında meyve sebzede yüzde 98 oranında Türkiye’de üretilen ürünleri satıyor, yerel tohumla üretilen ürünlere ise yüzde 100 alım garantisi veriyor.