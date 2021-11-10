Ülke faciayı yaşıyor! Aşırı yağışlar 16 can aldı

Güney Asya ülkesi Sri Lanka felaketi yaşıyor. Ülkede yaklaşık bir haftadır süren aşırı yağışlar can almaya devam ediyor.

Sri Lanka Afet Yönetim Merkezinden yapılan açıklamada, toplam 16 kişinin yağışlara bağlı afet ve kazalarda hayatını kaybettiğini duyurdu.

Aşırı yağışların neden olduğu afet ve kazalarda 16 kişinin yaşamını yitirdiği, bir kişinin de kayıp olduğu bildirilen açıklamada, söz konusu ölümlerin çoğunun boğulma ve yıldırım isabet etmesi sonucu meydana geldiği ifade edildi.

Selden etkilenen 5 binden fazla kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığının aktarıldığı açıklamada, mağdurların, yakınlarına ya da devlet tarafından sağlanan yardım merkezlerine sığındığı kaydedildi.