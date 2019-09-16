Ülke genelinde okul servisi denetimleri

Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, ebeveynlerin çocuklarını herhangi bir endişe duymaksızın okula göndermelerini, çocukların servis araçlarında huzur ve güven içerisinde yolculuk yapmasını sağlamak amacıyla eğitim döneminin ilk haftası okul servis araçları ve şoförlerine yönelik denetim yapıldı.

Sürücülere cezai işlem uygulandı

49 bin 717 araç ve sürücünün denetlendiği, 4 bin 350 trafik kural ihlalinin tespit edildiği denetimlerde, 305 araç trafikten men edilirken, 7 sürücü belgesi de geçici olarak geri alındı.

Denetimlerde bin 126 servis sürücüsünün Okul Servis Araçları Yönetmeliğinde belirtilen hususlara uymadığı tespit edildi. Sürücülere, cezai işlem uygulanırken, eksiklikler belediye ve milli eğitim müdürlükleri aracılığıyla okul idarelerine bildirildi. Denetimlerin, eğitim öğretim dönemi boyunca süreceği belirtildi.

ANKARA (AA)