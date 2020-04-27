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Türkiye Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Türkiye

Ülke genelindeki operasyonlarda 1261 uyuşturucu şüphelisi gözaltına alındı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), son bir haftada ülke genelindeki uyuşturucu operasyonlarında 1261 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

27 Nisan 2020, Pazartesi 20:02 Son Güncelleme:
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EGM'den yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda, 39 ilde son bir haftada yürütülen operasyonlarda 121 kilogram esrar, 64 kilogram eroin, 36 kilogram skunk, 12 kilogram metamfetamin, 6 bin kök kenevir ve 5 bin uyuşturucu hap ele geçirildi.

Aramalarda, ruhsatsız 11 tabanca ve tüfek ile 81 bin 585 liraya el koyuldu. Operasyonlarda, 1261 kişi gözaltına alındı.

AA


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