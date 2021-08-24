Ülke karantinaya alınmıştı! Vaka sayısında patlama

2019'un son günlerinde hayatımıza giren koronavirüs gezegenimizin bir numaralı ortak gündemi olmaya devam ediyor. Salgının başından beri çok sıkı önlemler alan Yeni Zelanda, geçtiğimiz hafta Delta varyantı olduğu düşünülen tek bir vaka için ülke çapında karantina ilan etmişti.

Ancak görünen o ki bu hamle de yetersiz kaldı. Zira Reuters'ta yer alan habere göre, ülkede Nisan 2020'den beri yaşanan en yüksek vaka artışı tespit edildi. Yeni Zelanda Halk Sağlığı Genel Direktörü Dr. Ashley Bloomfield, bugün 41 yeni Kovid-19 vakası tespit edildiğini duyurdu.

Yeni vakaların 38'i Auckland'da ve üçü Wellington'da saptandığını belirten Bloomfield, ülkedeki toplam enfeksiyon sayısının ise 148'e çıktığını belirtti. Bugüne kadar virüs nedeniyle 26 kişinin öldüğü Yeni Zelanda'da 4'üncü seviyedeki tam kapanmanın süresi de uzatıldı.

Yeni Zelanda Başbakanı Jacinda Ardern, tam kapanmanın ülke genelinde 27 Ağustos, ülkenin en büyük kenti Auckland'da 31 Ağustos'a kadar uzatıldığını açıkladı.