Japonya'nın Kanagawa eyaletindeki bir hasta daha koronavirüsten hayatını kaybetti. Japonya'da şimdiye kadar gerçekleşen can kaybı sekiz oldu.

Bir günde 133 insanını kaybeden İtalya'da Başbakan Antonio Conte bu sabah karantinaya alınan bölgelerdeki yerel seçimlerin şimdilik ertelenmeyeceğini söyledi.

İtalyan medyası, Başbakan Conte'ye yapılan koronavirüs testinin negatif çıktığını bildiriyor.

Yeni Zelanda, Çin ve İranlı yolcuların ülkeye girişlerine getirilen yasağı bir hafta daha uzattı.

Malezya ve Tayland tarafından limana yanaşmasına izin verilmeyen Costa Fortuna isimli bir yolcu gemisi, Singapur'a gidiyor. Singapurlu yetkililer, henüz gemiye onay vermiş değil.

İtalyan Costa Crociere şirketine ait gemide tespti edilen herhangi bir koronavirüs vakası yok.

Geçen hafta virüsün hızla yayıldığı Güney Kore'de bir günde tespit edilen vaka sayısı 69'a geriledi. 7 bin 382 insanın Covid-19'a yakalandığı Güney Kore'de 50 ölüm gerçekleşti.

Arnavutluk'ta ilk koronavirüs vakaları belirlendi. Sağlık Bakanlığı, İtalya'dan dönen bir baba ve oğlunda virüse rastlandığını duyurdu.

Arnavutluk'ta 400 bini aşkın insanı İtalya ile Adriyatik Denizi ayırıyor.

Covid-19'un dünyaya yayıldığı Çin'de yeni vaka sayısı giderek düşüyor. Pekin yönetimi son 24 saatte 40 kişide daha koronavirüse rastlandığını ve ana karadaki hasta sayısının 80 bin 735'e çıktığını bildiriyor.

Çin'de bir günde yaşamını yitirenler ise, 22 olarak kayıtlara geçti. Ülke, Ocak ayı başından bu yana 3 bin 119 vatandaşını koronavirüs salgınına kurban verdi.

Suudi Arabistan, İtalya, Lübnan, Suriye, Güney Kore, Kuveyt, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır, Irak ve Bahreyn'in de bulunduğu çok sayıda ülke vatandaşlarının topraklarına girişini askıya aldı. Suudi Arabistan'da Pazar günü sekiz hastanın daha tespit edilmesiyle vaka sayısı 15'e çıktı.

Suudi Arabistan ayrıca başkent Riyad'daki kış eğlence merkeziyle bulvarları kapatma kararı aldı.

İngiltere'de üçüncü koronavirüs hastası da yaşamını yitirdi. Birleşik Krallık kayıtlarına göre, halihazırda 273 vaka bulunuyor.



