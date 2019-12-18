Ülke ülke turistlerin tatil tercihleri

Bakanlığın hazırladığı turizm pazarı raporlarına göre, Yunanlar yakın ve ucuz, Belçikalılar arkeolojik eser müzeleri ve tarihi yapılara sahip bölgeleri seçti. Arap turistlerin önceliği alışveriş ve altyapısı güçlü destinasyonlar olurken, İngilizler ise ilk olarak ‘sıcaklığa’ baktı. Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre, Bakanlık 25 ülke vatandaşının tatil stratejilerini ve yurtdışı çıkışlardaki seyahat motivasyonlarını masaya yatırdı.

Almanlar Antalya'yı seçti

Alman turistlerin tatilleri için ülkemizi tercih etmelerinin en başta gelen sebepleri arasında misafirperverlik, otel ve servis kalitesi, fiyat ve nispeten uçuş mesafesi gelmektedir. Beklentilere ve trendlere bakıldığında; güvenlik, hijyen, fiyat, otel ve servis kalitesi önemini korurken, aktif tatil ile alternatif turizm imkanları ve ulaşım gibi hususlar giderek önem kazanmaktadır. Antalya, İstanbul, Muğla ve Kapadokya’yı tercih ediyorlar.

Yunanlar tercihi yakın ve ucuz

Yunanistan’daki 2008 krizi sonrasında, Yunan halkı yurtdışı tatillerinden vazgeçmek yerine, Euro bölgesi dışında bulunan, daha yakın ve ucuz olan destinasyonları tercih etmeye başladı. Yurtdışı seyahatlerinde kültür, şehir, inanç, yat, alışveriş ve gastronomi turizm türlerini tercih ediyorlar. Diğer Avrupa ülkelerine oranla ucuz alışveriş ve tatil ülkesi olarak algılanmasından dolayı ilk sırada Bulgaristan’ın tercih ederken; coğrafi yakınlık, kültürel ve tarihsel bağlar gibi nedenlerle Türkiye, en çok tercih edilen ikinci ülke konumunda. Türkiye’ye olan seyahatler kültür ve şehir turizmi odaklı olup gastronomi ve alışveriş de temel motivasyonların başında geliyor. Özellikle Türk mutfağına olan ilgi son derece yüksek.

Belçikalıların tarih sevgisi

Belçika vatandaşları, gideceği destinasyonun hava durumu hakkında gerçekçi bilgilere sahip olmak, hava yoluyla kolay ve hızlı bir şekilde ulaşım sağlamak ve planlayacağı tatil konusunda aradığı her bilgiye internet üzerinden erişebilmek istiyor. Deniz-kum-güneş-eğlence-spor kombinasyonu Belçikalıların ağırlıklı tercih nedeni olurken; arkeolojik eserlerin sergilendiği müzeleri ve tarihi yapıları olan şehir gezilerini de seviyorlar. Belçikalıların, ülkemize geldiklerinde tercih ettiği destinasyonlar sırasıyla Antalya, İstanbul, Muğla, Kapadokya, İzmir, Aydın ve Denizli.

İngilizler son dakikacı

Birleşik Krallık vatandaşlarının yurtdışına tatile gitme isteklerinin temelinde yatan en önemli sebep, ülkedeki hava şartlarının olumsuzluğu ve tahmin edilemezliği. Bu nedenle daha sıcak iklime sahip bölgeleri tercih ediyorlar. Aile ile birlikte vakit geçirme isteği de en önemli tatil motivasyonlarından biri. Son dakika indirimi imkânları nedeniyle yurtdışında tatil yapmayı seviyorlar. Türkiye’yi tercih etmelerindeki temel sebepler arasında, düşük maliyet, kaliteli altyapı ve tesisler, ikliminin uygunluğu ve güneşli gün sayısının çokluğu, Türk insanının misafirperverliği ile aile tatiline uygun bir destinasyon olarak görülmesi yer alıyor.

İspanyol kültürü mirasa geliyor

İspanya’da İngilizce bilen kişi sayısı az olduğu için iletişim kurmakta zorlanacakları ülkeleri mümkün oldukça tercih etmiyorlar. İspanya vatandaşlarının yüzde 65’i değişik kültürleri tanımak amacıyla seyahat ederken; yüzde 16’sı ise deniz-güneş-kumu tercih ediyor. Türkiye’yi tercih nedenleri, kültürel miras, gastronomi, alışveriş, sosyal hayatın içinde bulunma deneyimi.

İtalyanlar her şey dahil sevmiyor

İtalyanların yurtdışı seyahatlerindeki temel iki amacı değişik kültürleri tanımak ve deniz tatili geçirmek. Kültür amaçlı seyahatlerinde tarihsel bağlar, ülkenin ucuz olması, hizmet kalitesi destinasyonu belirlemede önemli birer faktör. Deniz tatilinde ise yine ülkenin ucuz olması, hizmet kalitesi, elverişli iklim koşulları önemli etkenler. Her şey dahil sistemine yapı olarak çok uygun değiller. Deniz tatillerinde dahi gittikleri ülkenin kültürünü görmek ve yaşamak istiyorlar. İtalyanların Türkiye tercihlerinde İstanbul, Kapadokya, İzmir, Kuşadası, Bodrum, Fethiye, Antalya, Denizli destinasyonları öne çıkıyor.

Körfezli önce altyapıya bakıyor

Körfez’den ve Birleşik Arap Emirlikleri’den gelen turistler destinasyon seçerken güvenlik, kültürel aşinalık, turizm altyapısının iyi oluşu, alışveriş çeşitliliği imkânı, iyi iklim koşulları, vize kolaylığı hususlarına büyük önem veriyor. Arap turistler, alışveriş ve gastronomi imkânlarının yanı sıra tedavi ile ilgili altyapısı güçlü olan şehirlere seyahat ediyor.

Polonyalı avantaj arıyor

Polonya vatandaşları, erken rezervasyon fırsatlarına ilgi gösteriyor. Polonyalı turistler yurt dışına çıkışlarda ‘deniz, kum, güneş’ kombinasyonuna, paket tur avantajlarına dikkat ediyor. Türkiye’yi su parkları bulunan modern otelleri ve yüksek ‘her şey dahil’ standardı nedeniyle seviyorlar.

Ruslar deniz, kum, güneş peşinde

Rusya’dan turizm amaçlı çıkışlarda en büyük motivasyon ‘deniz, kum, güneş.’ Türkiye’ye gelen turistlerin Türkiye’yi tercih sebepleri arasında ‘deniz, kum, güneş varlığı’, tur paket fiyatları ve bu fiyatlar karşılığında alınan hizmet kalitesi, vize kolaylığı, çocuklu ailelere uygun tesisler, personelin Rusça konuşması, mutfak, kültürel değerler yer alıyor.”



