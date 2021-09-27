Ülkede Yalnızlık Bakanlığı kuruldu! Çare robotta

Japonya’da yaşlı nüfus arttıkça yalnızlık çekenlerin sayısı da arttı. Hatta ülkede bu yıl bir ‘Yalnızlık Bakanlığı’ kuruldu. Çünkü pandemiyle birlikte ‘yalnızlık salgını’nda ciddi bir artış yaşandı. Bu salgınla mücadele için yapay zekalı gelişmiş robotlar kullanılacak. Osaka Üniversitesi’nde yapılan 10 yaşındaki bir çocuk yüzüne sahip robot Ibuki’nin özellikleri daha insansı olması için geliştiriliyor. Ibuki, sevinç, üzüntü, korku, öfke, iğrenme, sürpriz dahil birçok insansı ifadeyle tepki verebiliyor.

AYNI TEMPODA YÜRÜYECEK

Ibuki’nin yaşlılara da hayat vermesi amaçlanıyor. Çocuk suratlı olması onu masum ve güvenilir kılıyor. İfade gösterebilmesi robot olduğunu unutturabiliyor. El tutmak, göz kırpmak, sohbet edebilmek gibi özellikleri ile insanların temas ihtiyacını karşılayabiliyor. Uzmanlar, şu sıralarda iki tekerlek üzerinde hareket eden Ibuki’nin insanlara aynı tempoda yürüyebilmesi, yön bulmalarına yardım etmesi için çalışıyor. Bu sayede yaşlılar ve yalnızlık çekenlere eşlik etmesi ve ruhsal sağlıkları kadar fiziksel sağlıklarını korumalarına da yardımcı olması amaçlanıyor.

PANDEMİDE KATLANDI

Japonya’da 65 yaş üstü nüfusun genel nüfusa oranı 29.1. Bu oran, ülkenin iş gücünün yüzde 13.6’sını oluşturuyor. ABD’de de 60 yaş üstünün yüzde 25’inden fazlası yalnız yaşıyor. Pandemiden sonra yalnızlık çekenlerin oranı yüzde 43’e yükseldi.