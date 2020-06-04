Ülkelere göre trafik cezaları

Avrupa'da trafik cezaları çok yüksek tutarlarda olabilir. Ülkeden ülkeye farklılık gösteriyor elbette. Siz etrafta polis olmadığını düşünseniz de kameralar her yerde. Avrupa’da en yüksek trafik cezaları ise Norveç’te... Alkollü araç kullanma limiti 0.2 promil olan Norveç'te bu limiti aşan sürücülere 600 Euro'dan başlayan para cezası uygulanıyor. Bazı durumlarda hapis cezası da veriliyor.

Hız sınırı: 20 km'yi aşana ceza

Hız sınırını 20 km ile aşan sürücüye 420 Euro, 50 km ile aşana 940 Euro'dan başlayan ceza kesiliyor. Norveç'te kırmızı ışıktan geçme ve hatalı sollama cezaları da 600 Euro'dan başlıyor. Emniyet kemeri takmayanlara 175 Euro ve direksiyon başındayken cep telefonu kullananlara 150 Euro trafik cezası veriliyor.

İsveç'te trafik cezaları

İsveç’te de durum çok farklı değil aslında ikinci sırada yer alan İsveç’te ise Trafik cezalarında ikinci sırada bulunan İsveç'te alkol limiti 0.2 promil. Bu limiti aşan sürücülere aylık kazancın yüzde en az 40'ı kadar ceza ödüyor. 20 km ile hız sınırını aşan sürücülere 270 Euro'dan başlayan ceza kesilirken, 50 km ile aşan sürücülere 450 Euro'dan başlayan ceza kesiliyor. Kırmızı ışık ihlali ve hatalı sollama yapan sürücülere 280 Euro, emniyet kemeri takmayanlara ve araç kullanırken cep telefonuyla ilgilenenlere 170 Euro ceza uygulanıyor.

Otoyollar ücretsiz

Almanya’da ve İsviçre’de otoyollar ücretsiz. Almanya’da birçok noktada hız sınırı yokken İsviçre’de maksimum 130 km hız yapabiliyorsunuz. Almanya’da nasıl olsa hız sınırı yok diye gaza basmanın pek anlamı yok bir anda tabelalar değişebilir ve önünüzde ‘follow me’ yazan bir araç görebilirsiniz. Avrupa’da gerçekten herkes trafik kurallarına ciddi özen gösteriyor. Sürücüler birbirlerine çok saygılılar. Zaten siz acaba hata yaptım mı diye sürekli bir telaş içinde oluyorsunuz. Sinyal vermeyen, selektör yakan ve kornaya basan sürücü hiç görmedim desem yeridir. Eğer diğer sürücüler tarafından herhangi bir uyarı görürseniz yüksek ihtimalle size yapılmıştır.

Başka ülkede trafik cezası yerseniz...

Birçok sürücü, tatil de bir başka ülkede aldığı trafik cezası makbuzunun kendisine ulaşmayacağını düşünüyor. Ancak uygulama, bunun tam tersi. Kesilen cezalar büyük ölçüde tahsil edilebiliyor. Çünkü 2013 yılından bu yana AB ülkeleri arasında plaka ve adres bilgisi değişimi anlaşması var. Kurallara uymayan sürücüler konusunda birçok AB ülkesi, diğer ülkelerin plaka kayıt sistemlerine ulaşabiliyor. AB üyesi olmayan İsviçre de bu sisteme dahil. AB üyesi olmayan ülkeler de ikili anlaşmalar çerçevesinde trafik cezalarını tahsil ediyor.

Ceza sürücünün ülkesine gönderiliyor

Cezanın yazıldığı ülkenin polisi, masrafları da ekleyerek makbuzu sürücünün ülkesindeki polise gönderiyor. Poliste, kendi masrafını eklediği makbuzu ceza sahibine ulaştırıyor. Eğer adrese gönderilen makbuz da ödenmezse, sürücünün ismi yurt dışındaki arama listelerine kaydediliyor. Sınırda ya da herhangi bir trafik kontrolünde bu ceza sürücüden nakit olarak tahsil ediliyor.

Instagram: Emre Ünlü