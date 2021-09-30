Ülkelerin para birimleri

Dünyada işlem gören para birimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ülkelerin para birimleri nedir? En çok işlem gören para birimleri hangisidir? Para birimlerinin sembolleri nelerdir? Ülkelerin para birimleri...

EN ÇOK İŞLEM GÖREN PARA BİRİMLERİ

ABD doları (USD) – $

Euro (EUR) – €

Japon yeni (JPY) – ¥

İngiliz sterlini (GBP) – £

İsviçre frangı (SWF) – ₣

Kanada doları (CAD) – $

Avustralya / Yeni Zelanda doları (AUD / NZD) – $

Güney Afrika randı (ZAR) – R

BÜTÜN PARA BİRİMLERİ

Afganistan - Afgan afganisi - AFN

Ağrotur ve Dikelya (BK) - Avrupa avrosu - EUR

Åland Adaları (Finlandiya) - Avrupa avrosu - EUR

Arnavutluk - Arnavutluk leki - ALL

Cezayir - Cezayir dinarı - DZD

Amerikan Samoası (ABD) - ABD doları - USD

Andorra - Avrupa avrosu - EUR

Angola - Angola kwanzası - AOA

Anguilla (BK) - Doğu Karayip doları - XCD

Antigua ve Barbuda - Doğu Karayip doları - XCD

Arjantin - Arjantin pesosu - ARS

Ermenistan - Ermenistan dramı - AMD

Aruba (Hollanda) - Aruba florini - AWG

Ascension Adası (BK) - Saint Helena sterlini - SHP

Avustralya - Avustralya doları - AUD

Avusturya - Avrupa avrosu - EUR

Azerbaycan - Azerbaycan manatı - AZN

Bahamalar - Bahamalar doları - BSD

Bahreyn - Bahreyn dinarı - BHD

Bangladeş - Bangladeş takası - BDT

Barbados - Barbados doları - BBD

Belarus - Belarus rublesi - BYN

Belçika - Avrupa avrosu - EUR

Belize - Belize doları - BZD

Benin - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Bermuda (BK) - Bermuda doları - BMD

Butan - Butan ngultrumu - BTN

Bolivya - Bolivya bolivianosu - BOB

Bonaire (Hollanda) - ABD doları - USD

Bosna Hersek - Bosna-Hersek markı - BAM

Botsvana - Botsvana pulası - BWP

Brezilya - Brezilya reali - BRL

Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BK) - ABD doları - USD

Britanya Virjin Adaları (BK) - ABD doları - USD

Brunei - Brunei doları - BND

Bulgaristan - Bulgaristan levası - BGN

Burkina Faso - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Burundi - Burundi frangı - BIF

Cape Verde - Cape Verde eskudosu - CVE

Kamboçya - Kamboçya rieli - KHR

Kamerun - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Kanada - Kanada doları - CAD

Karayip Hollandası (Hollanda) - ABD doları - USD

Cayman Adaları (BK) - Cayman Adaları doları - KYD

Orta Afrika Cumhuriyeti - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Çad - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Chatham Adaları (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD

Şili - Şili pesosu - CLP

Çin - Çin yuanı (Renminbi) - CNY

Christmas Adası (Avustralya) - Avustralya doları - AUD

Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) - Avustralya doları - AUD

Kolombiya - Kolombiya pesosu - COP

Komorlar - Komor frangı - KMF

Demokratik Kongo Cumhuriyet - Kongo frangı - CDF

Kongo Cumhuriyeti - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Cook Adaları (Yeni Zelanda) - Cook Adaları doları none

Kosta Rika - Kosta Rika kolonu - CRC

Fildişi Sahili - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Hırvatistan - Hırvatistan kunası - HRK

Küba - Küba pesosu - CUP

Curaçao (Hollanda) - Hollanda Antilleri guldeni - ANG

Kıbrıs - Avrupa avrosu - EUR

Çekya - Çek korunası - CZK

Danimarka - Danimarka kronu - DKK

Cibuti - Cibuti frangı - DJF

Dominika - Doğu Karayip doları - XCD

Dominik Cumhuriyeti - Dominik pesosu - DOP

Ekvador - ABD doları - USD

Mısır - Mısır lirası - EGP

El Salvador - ABD doları - USD

Ekvator Ginesi - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Eritre - Eritre nakfası - ERN

Estonya - Avrupa avrosu - EUR

Esvati̇ni̇ (önceleri Svaziland) - Svaziland lilangenisi - SZL

Etiyopya - Etiyopya birri - ETB

Falkland Adaları (BK) - Falkland Adaları poundu - FKP

Faroe Adaları (Danimarka) - Faroe kronası - none

Fiji - Fiji doları - FJD

Finlandiya - Avrupa avrosu - EUR

Fransa - Avrupa avrosu - EUR

Fransız Guyanası (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Fransız Polinezyası (Fransa) - CFP frangı - XPF

Gabon - Orta Afrika CFA frangı - XAF

Gambiya - Gambiya dalasisi - GMD

Gürcistan - Gürcistan larisi - GEL

Almanya - Avrupa avrosu - EUR

Gana - Gana cedisi - GHS

Cebelitarık (BK) - Cebelitarık poundu - GIP

Yunanistan - Avrupa avrosu - EUR

Grönland (Danimarka) - Danimarka kronu - DKK

Grenada - Doğu Karayip doları - XCD

Guadeloupe (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Guam (ABD) - ABD doları - USD

Guatemala - Guatemala quetzalı - GTQ

Guernsey (BK) - Guernsey poundu - GGP

Gine - Gine frangı - GNF

Gine-Bissau - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Guyana - Guyana doları - GYD

Haiti - Haiti gourdesi - HTG

Honduras - Honduras lempirası - HNL

Hong Kong (Çin) - Hong Kong doları - HKD

Macaristan - Macar forinti - HUF

İzlanda - İzlanda kronası - ISK

Hindistan - Hindistan rupisi - INR

Endonezya - Endonezya rupisi - IDR

Uluslararası Para Fonu (IMF) - SDR (Özel Çekme Hakları) - XDR

İran - İran riyali - IRR

Irak - Irak dinarı - IQD

İrlanda - Avrupa avrosu - EUR

Man Adası (BK) - Man poundu - IMP

İsrail - Yeni İsrail şekeli - ILS

İtalya - Avrupa avrosu - EUR

Jamaika - Jamaika doları - JMD

Japonya - Japon yeni - JPY

Jersey (BK) - Jersey poundu - JEP

Ürdün - Ürdün dinarı - JOD

Kazakistan - Kazakistan tengesi - KZT

Kenya - Kenya şilini - KES

Kiribati - Avustralya doları - AUD

Kosova - Avrupa avrosu - EUR

Kuveyt - Kuveyt dinarı - KWD

Kırgızistan - Kırgızistan somu - KGS

Laos - Laos kipi - LAK

Letonya - Avrupa avrosu - EUR

Lübnan - Lübnan lirası - LBP

Lesotho - Lesotho lotisi - LSL

Liberya - Liberya doları - LRD

Libya - Libya dinarı - LYD

Lihtenştayn - İsviçre frangı - CHF

Litvanya - Avrupa avrosu - EUR

Lüksemburg - Avrupa avrosu - EUR

Makao (Çin) - Makao patakası - MOP

Madagaskar - Madagaskar ariarisi - MGA

Malavi - Malavi kvaçası - MWK

Malezya - Malezya ringgiti - MYR

Maldivler - Maldiv rufiyası - MVR

Mali - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Malta - Avrupa avrosu - EUR

Marşal Adaları - ABD doları - USD

Martinik (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Moritanya - Moritanya ugiyası - MRU

Mauritius - Mauritius rupisi - MUR

Mayotte (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Meksika - Meksika pesosu - MXN

Mikronezya - ABD doları - USD

Moldova - Moldova leyi - MDL

Monako - Avrupa avrosu - EUR

Moğolistan - Moğolistan tugriki - MNT

Karadağ - Avrupa avrosu - EUR

Montserrat (BK) - Doğu Karayip doları - XCD

Fas - Fas dirhemi - MAD

Mozambik - Mozambik meticalı - MZN

Myanmar (önceden Burma) - Myanmar kyatı - MMK

Namibya - Namibya doları - NAD

Nauru - Avustralya doları - AUD

Nepal - Nepal rupisi - NPR

Hollanda - Avrupa avrosu - EUR

Yeni Kaledonya (Fransa) - CFP frangı - XPF

Yeni Zelanda - Yeni Zelanda doları - NZD

Nikaragua - Nikaragu kordobası - NIO

Nijer - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Nijerya - Nijerya nairası - NGN

Niue (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD

Norfolk Adası (Avustralya) - Avustralya doları - AUD

Kuzey Mariana Adaları (ABD) - ABD doları - USD

Kuzey Kore - Kuzey Kore wonu - KPW

Kuzey Makedonya (önceden Makedonya) - Makedonya dinarı - MKD

Norveç - Norveç kronu - NOK

Umman - Umman riyali - OMR

Pakistan - Pakistan rupisi - PKR

Palau - ABD doları - USD

Filistin - Yeni İsrail şekeli - ILS

Panama - ABD doları - USD

Papua Yeni Gine - Papa Yeni Gine kinası - PGK

Paraguay - Paraguay guaranisi - PYG

Peru - Peru solu - PEN

Filipinler - Filipin pesosu - PHP

Pitcairn Adaları (BK) - Yeni Zelanda doları - NZD

Polonya - Polonya zlotisi - PLN

Portekiz - Avrupa avrosu - EUR

Porto Riko (ABD) - ABD doları - USD

Katar - Katar riyali - QAR

Reunion (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Romanya - Rumen leyi - RON

Rusya - Rus rublesi - RUB

Ruanda - Ruanda frangı - RWF

Saba (Hollanda) - ABD doları - USD

Saint Barthelemy (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Saint Helena (BK) - Saint Helena poundu - SHP

Saint Kitts ve Nevis - Doğu Karayip doları - XCD

Saint Lucia - Doğu Karayip doları - XCD

Saint Martin (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR

Saint Vincent ve Grenadinler - Doğu Karayip doları - XCD

Samoa - Samoa talası - WST

San Marino - Avrupa avrosu - EUR

Sao Tome ve Principe - Sao Tome ve Principe dobrası - STN

Suudi Arabistan - Suudi Arabistan riyali - SAR

Senegal - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Sırbistan - Sırp dinarı - RSD

Seyşeller - Seyşeller rupisi - SCR

Sierra Leone - Sierra Leone leonesi - SLL

Singapur - Singapur doları - SGD

Sint Eustatius (Hollanda) - ABD doları - USD

Sint Maarten (Hollanda) - Hollanda Antilleri guldeni - ANG

Slovakya - Avrupa avrosu - EUR

Slovenya - Avrupa avrosu - EUR

Solomon Adaları - Solomon Adaları doları - SBD

Somali - Somali şilini - SOS

Güney Afrika - Güney Afrika randı - ZAR

Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (BK) - İngiliz sterlini - GBP

Güney Kore - Güney Kore wonu - KRW

Güney Sudan - Güney Sudan poundu - SSP

İspanya - Avrupa avrosu - EUR

Sri Lanka - Sri Lanka rupisi - LKR

Sudan - Sudan sterlini - SDG

Surinam - Surinam doları - SRD

Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) - Norveç kronu - NOK

İsveç - İsveç kronu - SEK

İsviçre - İsviçre frangı - CHF

Suriye - Suriye lirası - SYP

Tayvan - Yeni Tayvan doları - TWD

Tacikistan - Tacikistan somonisi - TJS

Tanzanya - Tanzanya şilini - TZS

Tayland - Tayland bahtı - THB

Doğu Timor - ABD doları - USD

Togo - Batı Afrika CFA frangı - XOF

Tokelau (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD

Tonga - Tonga pa’angası - TOP

Trinidad ve Tobago - Trinidad ve Tobago doları - TTD

Tristan da Cunha (BK) - İngiliz sterlini - GBP

Tunus - Tunus dinarı - TND

Türkiye - Türk lirası - TRY

Türkmenistan - Türkmenistan manatı - TMT

Türk ve Caicos Adaları (BK) - ABD doları - USD

Tuvalu - Avustralya doları - AUD

Uganda - Uganda şilini - UGX

Ukrayna - Ukranya grivnası - UAH

Birleşik Arap Emirlikleri - BAE dirhemi - AED

Birleşik Krallık - İngiliz sterlini - GBP

Amerika Birleşik Devletleri - ABD doları - USD

Uruguay - Uruguay pesosu - UYU

ABD Virgin Adaları (ABD) - ABD doları - USD

Özbekistan - Özbekistan somu - UZS

Vanuatu - Vanuatu vatusu - VUV

Vatikan Şehri (Kutsal Makam) - Avrupa avrosu - EUR

Venezuela - Venezuela bolivarı - VES

Vietnam - Vietnam dongu - VND

Wake Adası (ABD) - ABD doları - USD

Wallis ve Futuna (Fransa) - CFP frangı - XPF

Yemen - Yemen riyali - YER

Zambiya - Zambiya kvaçası - ZMW

Zimbabve - ABD doları - USD