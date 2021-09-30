Ülkelerin para birimleri
Dünyada işlem gören para birimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ülkelerin para birimleri nedir? En çok işlem gören para birimleri hangisidir? Para birimlerinin sembolleri nelerdir? Ülkelerin para birimleri...
30 Eylül 2021, Perşembe 17:26 Son Güncelleme:
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Dünyada işlem gören para birimleri birçok kişi tarafından merak ediliyor. Peki, ülkelerin para birimleri nedir? En çok işlem gören para birimleri hangisidir? Para birimlerinin sembolleri nelerdir? Ülkelerin para birimleri...
EN ÇOK İŞLEM GÖREN PARA BİRİMLERİ
ABD doları (USD) – $
Euro (EUR) – €
Japon yeni (JPY) – ¥
İngiliz sterlini (GBP) – £
İsviçre frangı (SWF) – ₣
Kanada doları (CAD) – $
Avustralya / Yeni Zelanda doları (AUD / NZD) – $
Güney Afrika randı (ZAR) – R
BÜTÜN PARA BİRİMLERİ
Afganistan - Afgan afganisi - AFN
Ağrotur ve Dikelya (BK) - Avrupa avrosu - EUR
Åland Adaları (Finlandiya) - Avrupa avrosu - EUR
Arnavutluk - Arnavutluk leki - ALL
Cezayir - Cezayir dinarı - DZD
Amerikan Samoası (ABD) - ABD doları - USD
Andorra - Avrupa avrosu - EUR
Angola - Angola kwanzası - AOA
Anguilla (BK) - Doğu Karayip doları - XCD
Antigua ve Barbuda - Doğu Karayip doları - XCD
Arjantin - Arjantin pesosu - ARS
Ermenistan - Ermenistan dramı - AMD
Aruba (Hollanda) - Aruba florini - AWG
Ascension Adası (BK) - Saint Helena sterlini - SHP
Avustralya - Avustralya doları - AUD
Avusturya - Avrupa avrosu - EUR
Azerbaycan - Azerbaycan manatı - AZN
Bahamalar - Bahamalar doları - BSD
Bahreyn - Bahreyn dinarı - BHD
Bangladeş - Bangladeş takası - BDT
Barbados - Barbados doları - BBD
Belarus - Belarus rublesi - BYN
Belçika - Avrupa avrosu - EUR
Belize - Belize doları - BZD
Benin - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Bermuda (BK) - Bermuda doları - BMD
Butan - Butan ngultrumu - BTN
Bolivya - Bolivya bolivianosu - BOB
Bonaire (Hollanda) - ABD doları - USD
Bosna Hersek - Bosna-Hersek markı - BAM
Botsvana - Botsvana pulası - BWP
Brezilya - Brezilya reali - BRL
Britanya Hint Okyanusu Toprakları (BK) - ABD doları - USD
Britanya Virjin Adaları (BK) - ABD doları - USD
Brunei - Brunei doları - BND
Bulgaristan - Bulgaristan levası - BGN
Burkina Faso - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Burundi - Burundi frangı - BIF
Cape Verde - Cape Verde eskudosu - CVE
Kamboçya - Kamboçya rieli - KHR
Kamerun - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Kanada - Kanada doları - CAD
Karayip Hollandası (Hollanda) - ABD doları - USD
Cayman Adaları (BK) - Cayman Adaları doları - KYD
Orta Afrika Cumhuriyeti - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Çad - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Chatham Adaları (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD
Şili - Şili pesosu - CLP
Çin - Çin yuanı (Renminbi) - CNY
Christmas Adası (Avustralya) - Avustralya doları - AUD
Cocos (Keeling) Adaları (Avustralya) - Avustralya doları - AUD
Kolombiya - Kolombiya pesosu - COP
Komorlar - Komor frangı - KMF
Demokratik Kongo Cumhuriyet - Kongo frangı - CDF
Kongo Cumhuriyeti - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Cook Adaları (Yeni Zelanda) - Cook Adaları doları none
Kosta Rika - Kosta Rika kolonu - CRC
Fildişi Sahili - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Hırvatistan - Hırvatistan kunası - HRK
Küba - Küba pesosu - CUP
Curaçao (Hollanda) - Hollanda Antilleri guldeni - ANG
Kıbrıs - Avrupa avrosu - EUR
Çekya - Çek korunası - CZK
Danimarka - Danimarka kronu - DKK
Cibuti - Cibuti frangı - DJF
Dominika - Doğu Karayip doları - XCD
Dominik Cumhuriyeti - Dominik pesosu - DOP
Ekvador - ABD doları - USD
Mısır - Mısır lirası - EGP
El Salvador - ABD doları - USD
Ekvator Ginesi - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Eritre - Eritre nakfası - ERN
Estonya - Avrupa avrosu - EUR
Esvati̇ni̇ (önceleri Svaziland) - Svaziland lilangenisi - SZL
Etiyopya - Etiyopya birri - ETB
Falkland Adaları (BK) - Falkland Adaları poundu - FKP
Faroe Adaları (Danimarka) - Faroe kronası - none
Fiji - Fiji doları - FJD
Finlandiya - Avrupa avrosu - EUR
Fransa - Avrupa avrosu - EUR
Fransız Guyanası (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Fransız Polinezyası (Fransa) - CFP frangı - XPF
Gabon - Orta Afrika CFA frangı - XAF
Gambiya - Gambiya dalasisi - GMD
Gürcistan - Gürcistan larisi - GEL
Almanya - Avrupa avrosu - EUR
Gana - Gana cedisi - GHS
Cebelitarık (BK) - Cebelitarık poundu - GIP
Yunanistan - Avrupa avrosu - EUR
Grönland (Danimarka) - Danimarka kronu - DKK
Grenada - Doğu Karayip doları - XCD
Guadeloupe (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Guam (ABD) - ABD doları - USD
Guatemala - Guatemala quetzalı - GTQ
Guernsey (BK) - Guernsey poundu - GGP
Gine - Gine frangı - GNF
Gine-Bissau - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Guyana - Guyana doları - GYD
Haiti - Haiti gourdesi - HTG
Honduras - Honduras lempirası - HNL
Hong Kong (Çin) - Hong Kong doları - HKD
Macaristan - Macar forinti - HUF
İzlanda - İzlanda kronası - ISK
Hindistan - Hindistan rupisi - INR
Endonezya - Endonezya rupisi - IDR
Uluslararası Para Fonu (IMF) - SDR (Özel Çekme Hakları) - XDR
İran - İran riyali - IRR
Irak - Irak dinarı - IQD
İrlanda - Avrupa avrosu - EUR
Man Adası (BK) - Man poundu - IMP
İsrail - Yeni İsrail şekeli - ILS
İtalya - Avrupa avrosu - EUR
Jamaika - Jamaika doları - JMD
Japonya - Japon yeni - JPY
Jersey (BK) - Jersey poundu - JEP
Ürdün - Ürdün dinarı - JOD
Kazakistan - Kazakistan tengesi - KZT
Kenya - Kenya şilini - KES
Kiribati - Avustralya doları - AUD
Kosova - Avrupa avrosu - EUR
Kuveyt - Kuveyt dinarı - KWD
Kırgızistan - Kırgızistan somu - KGS
Laos - Laos kipi - LAK
Letonya - Avrupa avrosu - EUR
Lübnan - Lübnan lirası - LBP
Lesotho - Lesotho lotisi - LSL
Liberya - Liberya doları - LRD
Libya - Libya dinarı - LYD
Lihtenştayn - İsviçre frangı - CHF
Litvanya - Avrupa avrosu - EUR
Lüksemburg - Avrupa avrosu - EUR
Makao (Çin) - Makao patakası - MOP
Madagaskar - Madagaskar ariarisi - MGA
Malavi - Malavi kvaçası - MWK
Malezya - Malezya ringgiti - MYR
Maldivler - Maldiv rufiyası - MVR
Mali - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Malta - Avrupa avrosu - EUR
Marşal Adaları - ABD doları - USD
Martinik (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Moritanya - Moritanya ugiyası - MRU
Mauritius - Mauritius rupisi - MUR
Mayotte (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Meksika - Meksika pesosu - MXN
Mikronezya - ABD doları - USD
Moldova - Moldova leyi - MDL
Monako - Avrupa avrosu - EUR
Moğolistan - Moğolistan tugriki - MNT
Karadağ - Avrupa avrosu - EUR
Montserrat (BK) - Doğu Karayip doları - XCD
Fas - Fas dirhemi - MAD
Mozambik - Mozambik meticalı - MZN
Myanmar (önceden Burma) - Myanmar kyatı - MMK
Namibya - Namibya doları - NAD
Nauru - Avustralya doları - AUD
Nepal - Nepal rupisi - NPR
Hollanda - Avrupa avrosu - EUR
Yeni Kaledonya (Fransa) - CFP frangı - XPF
Yeni Zelanda - Yeni Zelanda doları - NZD
Nikaragua - Nikaragu kordobası - NIO
Nijer - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Nijerya - Nijerya nairası - NGN
Niue (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD
Norfolk Adası (Avustralya) - Avustralya doları - AUD
Kuzey Mariana Adaları (ABD) - ABD doları - USD
Kuzey Kore - Kuzey Kore wonu - KPW
Kuzey Makedonya (önceden Makedonya) - Makedonya dinarı - MKD
Norveç - Norveç kronu - NOK
Umman - Umman riyali - OMR
Pakistan - Pakistan rupisi - PKR
Palau - ABD doları - USD
Filistin - Yeni İsrail şekeli - ILS
Panama - ABD doları - USD
Papua Yeni Gine - Papa Yeni Gine kinası - PGK
Paraguay - Paraguay guaranisi - PYG
Peru - Peru solu - PEN
Filipinler - Filipin pesosu - PHP
Pitcairn Adaları (BK) - Yeni Zelanda doları - NZD
Polonya - Polonya zlotisi - PLN
Portekiz - Avrupa avrosu - EUR
Porto Riko (ABD) - ABD doları - USD
Katar - Katar riyali - QAR
Reunion (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Romanya - Rumen leyi - RON
Rusya - Rus rublesi - RUB
Ruanda - Ruanda frangı - RWF
Saba (Hollanda) - ABD doları - USD
Saint Barthelemy (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Saint Helena (BK) - Saint Helena poundu - SHP
Saint Kitts ve Nevis - Doğu Karayip doları - XCD
Saint Lucia - Doğu Karayip doları - XCD
Saint Martin (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Saint Pierre ve Miquelon (Fransa) - Avrupa avrosu - EUR
Saint Vincent ve Grenadinler - Doğu Karayip doları - XCD
Samoa - Samoa talası - WST
San Marino - Avrupa avrosu - EUR
Sao Tome ve Principe - Sao Tome ve Principe dobrası - STN
Suudi Arabistan - Suudi Arabistan riyali - SAR
Senegal - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Sırbistan - Sırp dinarı - RSD
Seyşeller - Seyşeller rupisi - SCR
Sierra Leone - Sierra Leone leonesi - SLL
Singapur - Singapur doları - SGD
Sint Eustatius (Hollanda) - ABD doları - USD
Sint Maarten (Hollanda) - Hollanda Antilleri guldeni - ANG
Slovakya - Avrupa avrosu - EUR
Slovenya - Avrupa avrosu - EUR
Solomon Adaları - Solomon Adaları doları - SBD
Somali - Somali şilini - SOS
Güney Afrika - Güney Afrika randı - ZAR
Güney Georgia ve Güney Sandwich Adaları (BK) - İngiliz sterlini - GBP
Güney Kore - Güney Kore wonu - KRW
Güney Sudan - Güney Sudan poundu - SSP
İspanya - Avrupa avrosu - EUR
Sri Lanka - Sri Lanka rupisi - LKR
Sudan - Sudan sterlini - SDG
Surinam - Surinam doları - SRD
Svalbard ve Jan Mayen (Norveç) - Norveç kronu - NOK
İsveç - İsveç kronu - SEK
İsviçre - İsviçre frangı - CHF
Suriye - Suriye lirası - SYP
Tayvan - Yeni Tayvan doları - TWD
Tacikistan - Tacikistan somonisi - TJS
Tanzanya - Tanzanya şilini - TZS
Tayland - Tayland bahtı - THB
Doğu Timor - ABD doları - USD
Togo - Batı Afrika CFA frangı - XOF
Tokelau (Yeni Zelanda) - Yeni Zelanda doları - NZD
Tonga - Tonga pa’angası - TOP
Trinidad ve Tobago - Trinidad ve Tobago doları - TTD
Tristan da Cunha (BK) - İngiliz sterlini - GBP
Tunus - Tunus dinarı - TND
Türkiye - Türk lirası - TRY
Türkmenistan - Türkmenistan manatı - TMT
Türk ve Caicos Adaları (BK) - ABD doları - USD
Tuvalu - Avustralya doları - AUD
Uganda - Uganda şilini - UGX
Ukrayna - Ukranya grivnası - UAH
Birleşik Arap Emirlikleri - BAE dirhemi - AED
Birleşik Krallık - İngiliz sterlini - GBP
Amerika Birleşik Devletleri - ABD doları - USD
Uruguay - Uruguay pesosu - UYU
ABD Virgin Adaları (ABD) - ABD doları - USD
Özbekistan - Özbekistan somu - UZS
Vanuatu - Vanuatu vatusu - VUV
Vatikan Şehri (Kutsal Makam) - Avrupa avrosu - EUR
Venezuela - Venezuela bolivarı - VES
Vietnam - Vietnam dongu - VND
Wake Adası (ABD) - ABD doları - USD
Wallis ve Futuna (Fransa) - CFP frangı - XPF
Yemen - Yemen riyali - YER
Zambiya - Zambiya kvaçası - ZMW
Zimbabve - ABD doları - USD