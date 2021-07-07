Türkiye Ülkelerine gidiyorlar, 18 Temmuz'a kadar geçişler devam edecek

Ülkelerine gidiyorlar, 18 Temmuz'a kadar geçişler devam edecek

Türkiye

Ülkelerine gidiyorlar, 18 Temmuz'a kadar geçişler devam edecek

Kurban bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçiş yapıyor.

07 Temmuz 2021, Çarşamba 18:41 Son Güncelleme:
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Kurban Bayramını kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Akçakale Sınır Kapısında işlemlerini tamamlayarak Suriye’ye geçiş yapıyor. 18 Temmuz’a kadar devam edecek geçiş yapacak Suriyelilerin, sınır kapısında koronavirüs aşıları da yapılıyor.

Ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’ye geri dönecek.

KURBAN bayramını ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesindeki sınır kapısından geçiş yapıyor.

Kurban Bayramını kendi ülkelerinde geçirmek isteyen Suriyeliler, online randevu sistemine kayıt yaptırdıktan sonra Akçakale Sınır Kapısında işlemlerini tamamlayarak Suriye’ye geçiş yapıyor. 18 Temmuz’a kadar devam edecek geçiş yapacak Suriyelilerin, sınır kapısında koronavirüs aşıları da yapılıyor.

Ülkelerine giden Suriyeliler, 26 Temmuz ile 31 Aralık 2021 tarihleri arasında Türkiye’ye geri dönecek.

DHA

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