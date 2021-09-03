İP DEĞİŞTİREREK REKLAMA TIKLIYORLAR

Bazı bilgisayar korsanları, telefon, tablet veya bilgisayarlarının ip adreslerini sürekli olarak değiştirerek reklamlara amansızca tıklıyorlar. Bir telefon wifi ağına bağlı değilken uçak moduna alınıp tekrar açıldığında veya sabit bir internetin modemine reset atıldığında ip adresi değişiyor. İp değiştirerek telefon veya bilgisayarın önbellek dosyaları temizlendikten sonra tekrar reklama tıklanıyor. Bunu alışkanlık haline getirmiş olan bazı bilgisayar korsanları her gün ekonomimize milyonlarca Lira zarar ettirerek bir çok mağduriyete yol açıyorlar.

GOOGLE BU TIKLAMALARI FİLTRELEYEREK GEÇERSİZE ATIYOR

Google’ın gelişmiş algoritmaları bu tarz tıklamaların büyük bir çoğunluğunu filtreleyerek geçersiz tıklama olarak gösteriyor. Ancak yine de hileli tıklama yapmayı kafasına koymuş olan korsanlar bu engeli aşmanın bir yolunu bulmak için yoğun çaba sarf ediyorlar. İp adreslerini ve cihazlarının diğer bilgilerini değiştirerek sürekli olarak farklı bir kullanıcı gibi reklama tıklıyorlar ve etik kurallara uymadan rakiplerini bertaraf etmeyi hedefliyorlar.

İncelediğimiz bazı verilere ve ekran görüntülerine göre reklamların hiç gösterim almamış olmalarına rağmen yüzlerce tıklama aldığını ve ücretlendirildiğine tanık olabiliyoruz. Ne yazık ki yapılan itirazlar da sonuçsuz kalabiliyor.

GELİŞTİRDİKLERİ YAPAY ZEKÂ İLE SAHTE TIKLAMALARI ENGELLİYORLAR

Mersin Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesinde faaliyet gösteren Cyber Defense Anonim Şirketi bu konuya çözüm getirmek için yoğun bir Ar-Ge çalışması yürütüyor. İnternette dolaşan her bir cihaz için bir kimlik numarası oluşturuyorlar. Device Fingerprint veya Browser Fingerprint adı verilen bu teknoloji sayesinde, bilgisayar, telefon veya tabletler ip adreslerini değiştirse de tarayıcılarını veya diğer tüm bilgilerini değiştirse de kimlik numarası üzerinden tespit edilebiliyor. Tespit edilen bu cihazların mevcut ve gelecekte kullanabileceği ip adresleri bloke edilerek reklamlar bu kullanıcılardan gizleniyor. Şirketin kurucusu ve ortağı Denizkan Erdoğan bu teknoloji sayesinde reklama tıklayan bir cihazın, ip adresi, marka ve modeli, kullandığı tarayıcı, bot ve vpn kontrolü, ses kartı, ekran kartı, işletim sistemi, html ve css özellikleri, cihaz font türleri, ekran boyutları ve çözünürlük bilgileri gibi çok kapsamlı bilgileri matematiksel ve bilimsel metotlar ile kimlik numarasına dönüştürebildiklerini belirtiyor.

MUYPİL.COM PROJESİ YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR

Şirketin Satış ve Pazarlama birimi yöneticisi Marwah Kahil, sürekli artan bir talep ile karşı karşıya olduklarını ve ülke genelinde özellikle hizmet sektöründe yer alan esnafların yoğun ilgisine yetişmekte zorlandıklarını bildirdi. Marwah Kahil, Google Ads sisteminde aylık 1.000 TL ve üzerinde reklam veren herkesin bu sistemi kullanmasının elzem olduğunu belirterek, muypil.com ’u kullanarak gereksiz tıklamaları engelleyenlerin reklam bütçelerinde %70’e varan oranlar da tasarruf elde edebildiğini bildirdi.

YAKINDA MOBİL UYGULAMA İLE ULUSLARARASI PAZARA AÇILACAKLAR

Şirket Cto’su ve ortağı Samer Lahluh yakın bir tarihte App Store, Google Play Store ve App Gallery’de yer alacaklarını belirterek, projenin Dünya genelinde yaygın bir şekilde kullanılacağını ve ülkemize Teknoloji alanında döviz girdisi sağlayarak, hizmet ihracatı yapacaklarını sözlerine ekledi.

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