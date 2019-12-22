Ülkesi yanarken tatile giden Scott Morrison, özür diledi

Avustralya başbakanı Scott Morrison, ülkeyi etkisi altına alınan orman yangınları sürerken tatile gittiği için özür diledi. ABD'nin Hawaii eyaletine tatile gitmesi üzerine eleştirilerin odağı haline gelen Morrison, tatilini yarıda keseceğini ifade ederek "Yangınlardan etkilenen Avustralyalılardan herhangi birinde kırgınlık yarattıysam gerçekten çok üzgünüm. Yangınlarla ilgili tüm gelişmeleri takip ediyorum" ifadesini kullandı. Tatil kararının yangın söndürme çalışmaları sırasında iki itfaiye erinin hayatını kaybetmesinin üzerine denk gelmesi tepkilerin artmasına yol açtı. Morrison, iklim kriziyle yeterli mücadeleyi verememekle suçlanıyor.

En az 10 kişi hayatını kaybetti

Tarihinin en sıcak günlerini geçiren Avustralya'da, yaz aylarından bu yana devam eden yangınlar nedeniyle en az 10 kişi hayatını kaybetti, 3 milyon hektarlık alan kül oldu, 800'den fazla ev tahliye edildi. Yaklaşık 2 bin itfaiye erinin faaliyet gösterdiği yangın söndürme çalışmalarına ABD ve Kanada da destek veriyor. Avustralya genelinde çarşamba günü ölçülen sıcaklık ortalaması 41,9'a ulaşmıştı. Son günlerde, solunum şikayetiyle hastaneye kaldırılanların sayısı yüzde 80 artış gösterdi.

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