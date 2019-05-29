Ülkesindeki doktorlar çare bulamadı! Yardım bekliyor

Afganistanlı küçük Habibe ülkesindeki doktorların teşhis edemediği hastalığı için yardım bekliyor.

Tok tok arabası ile yaptığı işinden günlük ortalama 2 dolar civarı geliri olan 28 yaşındaki Taj Muhammad, kızı Habibe’nin hastalığının 8 ay önce bir diş ağrısıyla başladığını belirtti. Muhammad, ülkenin en lüks hastanelerinin hekimlerinin biledahil Habibe’nin hastalığına teşhis koyamadığını ve çaresiz durumda olduklarını belirtti.

14 DOKTORA GÖTÜRDÜ AMA...

30 haftadan fazla süredir kızını düşünmekten uyuyamadığını söyleyen baba, "Kızımı 14 doktora götürdüm. Son olarak da komşu ülke Pakistan’a götürmeye karar verdim fakat maddi durumum buna müsaade etmiyor" şeklinde konuştu.

Sosyal medya üzerinden sesini duyurmaya çalıştıklarını belirten Muhammad, en kısa zamanda kızının iyileşmesi için yardım çağrısında bulundu.

İHA



