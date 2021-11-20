Ülkesindeki kanlı savaşa sanatıyla direniyor

Ülkeyi kasıp kavuran savaşın gölgesindeki Yemenli sanatçılar, yaşadıkları gerçekliğin acı yüzünü, mücadeleleri ve insani trajedileri ifade etmek için fırçalara ve renklere yöneliyor.

Başkentteki Sana Üniversitesi Yabancı Diller Fakültesi Fransızca Bölümü mezunu yirmili yaşlardaki ressam Raviye Muhammed el-Atvani, plastik sanatlara derin hislerle bağlı olduğunu belirtti.

Silahı fırçası, cephanesi renkler olan Atvani, barış, hoşgörü ve sevgi kültürünün yayılması hedefiyle, kadınların ve insanlığın yaşadığı sorunların odağında, savaşa karşı mücadelesini yaptığı sanat eserleriyle güzel bir dünya çizerek sürdürüyor.









SAVAŞLA YORULAN RUHLARI SANATLA DİNLENDİRİYOR

Heykel sanatıyla da ilgilendiğini söyleyen Atvani, "İnsan ruhunun karakterini ortaya koyan his ve duyguları resmetmeyi tercih ediyorum. Yaptığım tablonun bir ruhu oluyor ve insanlar bu sanat eserleriyle duygusal etkileşim kuruyor. Bundan dolayı çalışmalarım sanatseverler tarafından şevkle takip ediliyor." ifadelerini kullandı.

Atvani, çalışmalarında insani konulara ve özellikle kadın sorunlarına yöneldiğine dikkati çekerek "Ben çatışma atmosferiyle çelişen her güzel şeyi resmediyorum, bu nedenle çalışmalarımda sakin ve kalbe yakın renkler seçiyorum." dedi.

Sanata ve resme olan eğilimi hakkında da konuşan Atvani, sanatçılar olarak kendileri için bir protestoyu ifade etmenin tek yolunun resim ve sanat olduğunu söyleyerek "Birisi resimlerimi gördüğünde, savaş ve trajedilerin gerçekliğini bir nebze olsun unutuyor, gerçek dünyanın acı tarafından biraz uzaklaşan kişi sakinleşiyor ve içindeki öfkenin bir kısmı kayboluyor." diye konuştu.

SAVAŞ SANATA DARBE VURUYOR

Yemenli kadın sanatçı, barış ve kadın odaklı birçok sergiye katıldı. Milyonlarca Yemenli gibi o da savaştan olumsuz etkilenmiş durumda ve savaşın getirdiği insani trajedilerle yüz yüze yaşıyor. Aradığı birçok malzemeyi bulamaması ve bulsa da yüksek fiyat engelinin yanı sıra, ülkede yaklaşık 7 yıldır devam eden iç savaş ve kanlı çatışmalar başta olmak üzere nedenlerle Atvani'nin birçok sergisi de sanat severlerin beğenisine sunulma imkanı bulamadı.

Raviye Atvani, savaşın bitmesiyle ilgili büyük dileğini şu ifadelerle anlattı:

"Dünyanın geri kalanı gibi yaşayabilmek, rahat bir şekilde seyahat edebilmek ve hayatı bomba seslerinden, silah seslerinden, kadınların feryatlarından ve çocukların çığlıklarından uzak, farklı bir şekilde görebilmek için ülkemizdeki savaşın bir an önce bitmesini umuyoruz. Savaştan, siyasi, ekonomik ve sosyal çatışmalardan bıktık ve hayatımızdaki her şeyi askıya almak mecburiyetinde kaldık; öyle ki neredeyse hayatımız durma noktasına geldi."

İyimser duygularını kaybetmediğini dile getiren Atvani, ülkedeki iç savaşın sona ermesi durumunda tüm Yemenliler için daha güzel bir hayat inşa edeceklerini söyledi.

Yemenli sanatçı, genç kuşaklara da seslenerek “Kendinize inanın, içinizdeki tutkuyu ortaya çıkarın ve hayallerinizi gerçekleştirmek için çabalayın çünkü hiçbir şey sonsuza dek böyle kötü devam etmeyecek.” dedi.

YEMEN'DEKİ İÇ SAVAŞ

Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Yaklaşık 7 yıldır süren iç savaş nedeniyle 233 binden fazla kişinin yaşamını yitirdi, halkın yüzde 80'i yardıma muhtaç hale geldi.

Ülkedeki çatışmaların son dönemde hükümetin en önemli kalelerinden biri olan, petrol ve doğal gaz yataklarının da bulunduğu Marib ve çevresinde yoğunlaştığı görülüyor.

AA