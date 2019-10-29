Ultimate sevenler Ayazağa’da buluşuyor

Türkiye’nin çeşitli şehirlerinden 12 takımın mücadele edeceği turnuva iki gün boyunca kıyasıya rekabet ve tabi ki de benzersiz bir fair-play'e sahne olacak.

Ultimate Frizbi nedir?

Ultimate veya Ultimate Frizbi karşılıklı hoşgörüye dayalı bir takım sporudur. Takımların amacı rakip takımın sayı bölgesinde disk ile buluşmaktır. 7'ye 7 takımlar şeklinde oynanan bu spor cinsiyet ayrımı gözetmeksizin kadın erkek karışık şekilde oynanır. Hakemin yer almadığı ve oyuncularının birbirine kasıtlı temasın da yasak olduğu bu sporda tüm bu özellikler birleşince karşılıklı saygı ve hoşgörü ortamı sağlanmaktadır.





Bu sporla tanışmak için Ayazağa'da yerinizi alabilirsiniz.