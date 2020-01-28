Ultra ince akıllı telefon dokunmatik ekranları gazete gibi katlanabilecek

Onur Binay/posta.com.tr

Avustralya'daki bilim adamları, dokunmaya duyarlı ve mevcut akıllı telefon ekranlarının kalınlığından daha ince yeni bir elektronik malzeme türü geliştirdi. Bu, bir gün yeni nesil mobil cihazlarda kullanılabilir. İnanılmaz inceliği ve esnekliği nedeniyle, bir gazete gibi rulo yapılabilir ve onun gibi büyük ölçekte üretilebilir.

Girişim, bugünün mobil dokunmatik ekranlarında indiyum-kalay oksit adı verilen yaygın bir malzeme ile başlayan RMIT Üniversitesi'ndeki araştırmacılardan geliyor. Bu şeffaf malzeme oldukça iletken. Ancak esasen çok kırılgan olduğu için eksiklikleri var. Bu nedenle ekip kalınlığını büyük ölçüde azaltarak daha iyi esneklik sağlamaya çalıştı.

Baş araştırmacı Dr. Torben Daeneke, “Eski bir malzeme aldık ve onu son derece ince ve esnek yeni bir versiyon oluşturmak için içeriden dönüştürdük. Bükülmesine ek olarak şu anda dokunmatik ekran ürettiğimiz yavaş ve pahalı yoldan çok daha ucuz ve verimli hale getirebilirsiniz."

Araştırmacılar bunu sıvı metal baskı süreci olarak adlandırdıkları işlemle başardı. Sıvı metal baskı sürecinde 200 santigrat dereceye kadar ısıtılmış indiyum kalay alaşımı nano ince tabakalar oluşturmak için kullanılıyor.

Bu iki boyutlu tabakalar, düzenli indiyum-kalay oksit ile aynı kimyasallardan yapılıyor. Ancak onlara bazı benzersiz yetenekler sağlayan farklı bir kristal yapıya sahipler.

Tam esneklik malzemenin amiral gemisi özelliği olsa da, standart iletken cam tarafından emilen yüzde beş ila 10'a kıyasla, ona çarpan ışığın sadece yüzde 0,7'sini emerek daha şeffaflar.

Daeneke, “Bu, malzememizden yapılmış dokunmatik ekranlı bir cep telefonunun daha az güç kullanacağı ve pil ömrünü yaklaşık yüzde 10 oranında uzatacağı anlamına geliyor.” dedi.

Takım, malzeme ile çalışan bir dokunmatik ekran oluşturdu. Ancak değerinin diğer alanlara da yayılabileceğini hayal edin. LED'ler, gelişmiş dokunmatik ekranlar, güneş pilleri ve akıllı pencereler, bu yeni teknikle yapılan olasılıklar…

Daeneke, “Bu tamamen esnek, iletken ve şeffaf malzemeyi yeni sıvı metal yöntemimizin dışında yapmanın başka bir yolu yok. Şimdiye kadar imkansızdı. İnsanlar bunun yapılamayacağını varsaydılar.” dedi.



