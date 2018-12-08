Uludağ hafta sonunda doldu taştı

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşandı

08 Aralık 2018, Cumartesi 14:56 Son Güncelleme:
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Uludağ hafta sonunda doldu taştı

Sezonun henüz açılmadığı Uludağ’da hafta sonu yoğunluğu yaşanıyor. Özellikle öğrenciler ve günübirlikçiler, Uludağ’da karın keyfini çıkardı.

Tatilciler, 30 santimetreye ulaşan karda kayak ve kızak ile kayarak gönüllerince eğlendi. Bazı vatandaşlar ise hatıra fotoğrafı çektirerek anı ölümsüzleştirdi.

Hava sıcaklığının eksi 3 derece ölçüldüğü Uludağ’da, bu gece yarısı kar yağışı bekleniyor.

Günübirlik tatilciler, hafta sonu tatilini Uludağ’da kayarak değerlendirdiklerini belirtti.

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)


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