Türkiye Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılık ve kiralık 28 taşınmaz

Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılık ve kiralık 28 taşınmaz

Türkiye

Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü'nden satılık ve kiralık 28 taşınmaz

Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü, satılık ve kiralık 28 taşınmaz ihalesi yapılacağını duyurdu.

13 Şubat 2021, Cumartesi 17:28 Son Güncelleme:
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr internet sitesinde yayınlanan ilana göre,"Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü, Milli Emlak Dairesi Başkanlığı, Uludağ Milli Emlak Müdürlüğü tarafından ilanda nitelikleri belirtilen 28 adet taşınmaz Açık Teklif Usulü ile satış, Açık Teklif Usulü ile kiralama ve Pazarlık Usulü ile irtifak hakkı tesisi ihalesi yapılacak" açıklaması yapıldı.

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