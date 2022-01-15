Türkiye Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Türkiye

Uludağ'da hafta sonu yoğunluğu

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da hafta sonunu fırsat bilen kayakseverler, pistleri doldurdu. Bölgede etkili olan sis nedeniyle zaman zaman kayak kazaları da yaşandı.

15 Ocak 2022, Cumartesi 13:43 Son Güncelleme:
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Hava sıcaklığının sıfırın altında 12 derece, kar kalınlığının ise 56 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da kayakseverler, hafta sonu pistlere akın etti. Yoğun sisin hakim olduğu pistlerde zaman zaman kazalar da meydana geldi. Uludağ’a çıkış yolunda kontrol noktaları kuran jandarma ekipleri, ise kış lastiği takılı olmayan araçlarla gidişe izin vermedi.

İstanbul'dan Uludağ'a geldiğini söyleyen Bartu Aydın, "Dün arkadaşlarımla birlikte geldik. 3 yıldır pandemi nedeniyle gelemiyorduk. Fırsat bulup, geldik. Burası çok keyifli ve mutluyum. Hava çok soğuk ama kayak keyifli" diye konuştu.

Arkadaşlarıyla Uludağ'a kayak yapmak için geldiğini belirten Eyal Hiçsolmaz da "İstanbul'dan kayak yapmak için geldim. Burası güzel ve eğlenceli. Pistler güzel ama karların biraz ezilmesi gerekiyor. Günlerimiz eğlenceli geçiyor" dedi. 

Muammer İRTEM- Semih ŞAHİN/ BURSA, (DHA)

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