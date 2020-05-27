Türkiye Uludağ’da kar yağışı başladı

Uludağ’da kar yağışı başladı

Türkiye

Uludağ’da kar yağışı başladı

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ’da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle kar yağışı başladı.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 21:08 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye’nin en önemli kış ve kayak merkezlerinden Uludağ’da bu yıl sezon, corona virüs tedbirleri nedeniyle erken kapandı. Sessiz kalan Uludağ’da, hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesiyle akşam saatlerinde kar yağışı başladı. Etkisini artıran kar yağışı, Uludağ´ı beyaza bürüdü. Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre, Uludağ’da hava sıcaklığı sıfır olarak ölçülürken, gece de kar yağışının etkili olması bekleniyor.

DHA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Darbe solculara ait bir mevzu mu?
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
F-16’lar Hafter’i hedef alabilir!
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
İnanç ve kuşku mevsimi: Karantina günleri
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İntihar girişimini sosyal medyadan canlı yayınladılar