Türkiye Uludağ'da kar yağışı bu yıl erken görüldü!

Uludağ'da kar yağışı bu yıl erken görüldü!

Türkiye

Uludağ'da kar yağışı bu yıl erken görüldü!

Uludağ zirvelerinde Kar Yağışı bu sezon erken görüldü. Kar yağışı oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

23 Eylül 2021, Perşembe 16:34 Son Güncelleme:
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Bursa'da kış turizminin merkezlerinden Uludağ'da sezonun ilk kar yağışı başladı.

Uludağ zirvelerinde Kar Yağışı bu sezon erken görüldü. En düşük hava sıcaklığının gece saatlerinde sıfırın altında 7 derece olarak ölçüldüğü zirvede, hava sıcaklığı sıfır derece olarak ölçüldü.

Uludağ'ın alçak kesimlerinde de karla karışık yağmur görülürken, kar yağışı oteller bölgesinde etkili oldu.

Erken kar yağışı ise kış sezonu öncesinde oteller bölgesindeki işletmecileri sevindirdi.

Kayakseverler tarafından, 'beyaz cennet' olarak bilinen Uludağ'da, 6 bin 500 yatak kapasiteli 17 otel bulunuyor.

Semih ŞAHİN/BURSA,(DHA)

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