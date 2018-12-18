Kış turizminin en önemli merkezlerinden olan Uludağ'da yoğun sis pistleri boşalttı. Meteoroloji Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre, oteller bölgesinde yarım metreyi geçen kar kalınlığı bugün itibari ile 37 santimetreye düştü.

Sıcaklığın sıfırın altında en düşük 9, en yüksek eksi 3 derece kaydedildiği Uludağ'da, kar yağışının önümüzdeki haftaya kadar devam etmesi bekleniyor.

GÖRÜŞ MESAFESİ 5 METREYE KADAR DÜŞTÜ

Bu arada bölgede kesif sis sebebiyle görüş mesafesi zaman zaman 5 metreye kadar düşüyor. Uludağ'da tatil yapan vatandaşlar pistleri boşaltırken günübirlik çıkan yerli ve yabancı turistler, ise rağmen kayak ve snowboard yaparak karın tadını çıkarıyor.

Kar topu oynayan bazı tatilciler, "Bu gün sis var. O yüzden kayak yapamıyoruz. Biz de kar topu oynayarak vakit geçiriyoruz. Yarın hava güzel olursa kayak yapmayı deneyeceğiz" diye konuştu.

BURSA (İHA)



