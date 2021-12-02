Türkiye’de kış turizmi denildiğinde ilk akla gelen yer olan Bursa Uludağ’da 2021 kayak takımı ve kayak dersi fiyatları belli oldu. Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta ayrıca kişi sayısı arttıkça güncel fiyatlarda indirim uygulandığını da kaydetti. Peki, Uludağ’da kayak sezonu ne zaman açılacak? 2021 kayak takımı fiyatları ne kadar? İşte ayrıntılar…

ULUDAĞ’DA KAYAK SEZONU NE ZAMAN AÇILACAK?

Bursa Uludağ’a ilk karın yere düşmesinin ardından kayak sezonu için hazırlıklar başladı. Toplam 17 otel ve tesis ile 5 bin yatak kapasitesiyle hizmet veren Uludağ’da kayak sezonunun 10 Aralık’ta açılması planlanıyor.

BURSA ULUDAĞ 2021 KAYAK TAKIMI FİYATLARI NE KADAR?

En gözde kış turizmi merkezlerinden olan Bursa Uludağ’da Kayak takımı fiyatı 120 ile 150 TL arasında, kar kıyafetlerinin fiyatı ise 100 ile 120 TL arasında değişiyor. Bu sezon kişi başı 1 saatlik kayak eğitimi 450 TL olarak belirlendi.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Derneği Başkanı Yahya Usta, kayak malzemelerinin önemine değindi ve Usta, yerli ve yabancı bütün turistler için aynı fiyatı uyguladıklarını ifade etti. Usta “Biz bu fiyatları Türkiye Kayak Federasyonumuzla istişare ederek belirliyoruz. Kişi başına 1 saat özel dersi 450 liraya veriyoruz ama zaten 2 saatte kaymayı öğretiyoruz. 2 saat sonra tek başına kayacak duruma geliyorlar" ifadelerini kullandı.

Usta, kayak eğitim fiyatına gelen zam konusunda ise 2020’de kayak eğitim fiyatının 400 TL olduğunu bu sene ise sembolik bir zam yaparak fiyatı 450 TL olarak güncellediklerini ancak kişi sayısı arttıkça fiyatlarda da indirim olduğunu kaydetti.

Ankara, İstanbul ve İzmir’in Bursa’ya yakın olmasının kendileri bir avantaj olduğuna dikkat çeken Usta, “Biz bu şehirdekilerin buraya gelmesini göz önünde bulundurarak hareket ediyoruz. Kayak takımları da 120 ile 150 TL arası değişiyor. Ama şuna dikkat çekmek istiyoruz. Biz doğru malzeme seçimi yapmak zorundayız. Kayak farklı bir branş, tebeşirle öğretilen bir şey değil. Kayakçı önden kayacak arkasından tatilci gelecek. Bunun için iyi ve doğru malzeme seçimi çok önemli. Kayağın manevrası, kalitesi, zor durumda ayaktan çıkıyor olabilmesi çok önemli. Çünkü sakatlık durumu söz konusu ve kayarken malzemelerin kaliteli olmalı. Kıyafet kaliteli olmalı. Artık herkesin kendi kar kıyafeti var aslında ama kiralamak isteyenler için de fiyatları 100 ile 120 TL arasında değişen alt üst takımlarımız da var. Hepsini dezenfekte edip öyle veriyoruz” şeklinde konuştu.