Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da geçen pazar yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan iki arkadaşın olay öncesi son görüntüleri ortaya çıktı.

04 Aralık 2019, Çarşamba 18:46
A A
Uludağ'da kaybolan iki arkadaşın son görüntüleri ortaya çıktı

Uludağ'da yürüyüşe çıktıktan sonra kaybolan Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp'ın (37), Oteller Bölgesi'nden uzaklaşmadan önceki son görüntüleri çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde, zeminin karlı ve havanın sisli olması dikkati çekiyor. Kayıtlarda, bir süre yürüyen Sarp ve Alpaslan'ın zaman zaman kendi aralarında konuştuğu görülüyor.

İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık'ta gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan ve Efe Sarp, bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı.

Bu haberi de okudularDağcıları arayan 4 kişilik ekip kayboldu

AA

Sıradaki haber yükleniyor...
SIRADAKİ HABER 8 bin 500 yıllık tarih su altına batırıldı