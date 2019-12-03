Olay, iki gün önce Uludağ Oteller Bölgesinde meydana geldi.

31 yaşındaki Mert Alpaslan ve 37 yaşındaki Efe Sarp isimli iki amatör dağcı araçlarıyla Uludağ Oteller Bölgesi'ne geldi. Burada kısa süre gezindikten sonra araçlarını Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı önüne bıraktı.

Ailelerine WhatsApp'tan Uludağ'ın zirvesini gösteren fotoğraf yollayarak, ''Biz buraya gidiyoruz'' diyen iki amatör dağcı, Oteller Bölgesi'nden yaklaşık 8 kilometre uzaklıkta bulunan zirveye doğru akşam saatlerinde yola çıktı. Havanın kararmasına aldırış etmeyen iki dağcı, yoğun kar yağışı ve soğuk havaya aldırış etmeden yola koyuldu. Gecenin ilerleyen saatlerinde sisin etkili olmasıyla beraber zirve yolunda kayboldular.

Saatin geç olması ve iki kayıp dağcıdan haber alamayan aileleri jandarmayı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine Jandarma Arama Kurtarma ve AFAD ekipleri arama çalışması başlattı. Fakat olumsuz hava şartları nedeniyle ekipler gece çalışmalarına ara vererek sabah takviye ekiplerle beraber çalışmaya devam etti. İkinci günde hava şartlarının olumlu gitmesi üzerine ekipler çalışmalarını bu sabaha kadar sürdürdü.

Çalışmalar sırasında kayıp iki dağcıya ait olduğu düşünülen ayak izlerine rastlandı. Ayak izlerini takibe alan ekipler, dağcıların Göller Bölgesi'ne doğru ilerleyebileceğini ön görerek arama çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Sabah arama ekiplerinden edinilen bilgide ise dağcılara ait olacağı düşünülen ve yine Göller Bölgesi'ne yakın bir alanda kafa ışığı bulundu. Ekipler çalışmalarını ilk gün ışıklarıyla beraber hem havadan hem karadan devam ediyor.

Ekiplerin arama çalışmalarını Göller Bölgesi yakınlarında kurdukları acil yardım çadırı ve koordinasyon merkezinden yönetirken, bölgedeki Sırp kayalıklardan ve engebeli yamaçlardan oluşan bölümde arama çalışmalarını halat sistemiyle devam ettireceği öğrenildi. Diğer yandan kayıp iki dağcının ailesi de Uludağ Jandarma Karakoluna gelerek gelişmeleri buradan takip ettiği öğrenildi.