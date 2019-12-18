Uludağ’da daha önce Efe Sarp’a ait montun bulunduğu yerin yaklaşık 1 kilometre yakınında bulunan cesetle ilgili kimlik tespit çalışması başlatıldı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma asayiş, Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Arama Kurtarma (JAK) ve bazı sivil arama kurtarma ekiplerinin katıldığı çalışmalar 17'nci gününde sürüyor. Sabahın erken saatlerinde Kestel ilçesi Derekızık Mahallesi'nden hareket eden ekipler, aramaların 7'nci gününde Efe Sarp'a ait mont, bere ve anahtarların bulunduğu Küreklidere Vadisi'nde yoğunlaştı. Jandarma insanlı keşif uçağı ve iki helikopterle havadan destek sağlanan aramalar sırasında ekipler, cansız bedenle karşılaştı.









Cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı

Dağın kuzey yamaçlarında, mont, bere ve anahtarların bulunduğu bölgeye yaklaşık 1 kilometre uzaklıktan alınacak cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.









İstanbul'dan Bursa'ya 1 Aralık Pazar günü gelen ve araçlarını Uludağ Jandarma Karakolunun yanına park ettikten sonra zirve istikametine yürümeye başlayan Mert Alpaslan (31) ve arkadaşı Efe Sarp (37), bir süre sonra sisin bastırması nedeniyle kaybolmuş, ihbar üzerine arama çalışması başlatılmıştı. Uludağ'ın kuzeybatı yamaçlarındaki Küreklidere mevkisinde Sarp'a ait mont, bere ve anahtarlar, daha sonra ise iki baton bulunmuştu.









Valilik açıklama yaptı

Bursa Valiliği, konuya ilişkin son dakika açıklaması yaptı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"01.12.2019 tarihinde Bursa Uludağ’da kaybolduğu belirtilen Mert Alpaslan (31) ve Efe Sarp (37) vatandaşlarımızdan haber alınamadığı ihbarı üzerine Bursa Valiliğimiz tarafından başlatılan arama kurtarma çalışmalarına kamu, sivil toplum ve gönüllüleri katılımı ile karadan ve havadan kesintisiz olarak devam edilmektedir. 11.12.2019 tarihinde kaybolan dağcılardan Efe Sarp’a ait montun Kürekli Deresi bölgesinde bulunması nedeniyle arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. 18.12.2019 tarihinde Kürekli Deresi bölgesinde yapılan arama çalışmaları sırasında 11.12.2019 tarihinde bulunan montun yaklaşık 1 kilometre aşağısında bir cansız erkek cesedi tespit edilmiş olup, kimlik tespit çalışmalarına devam edilmektedir. Ayrıca arama faaliyetleri bu bölgede yoğunlaştırılmıştır. Bütün arama kurtarma ekipleri bu bölgeye sevk edilmiştir."





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