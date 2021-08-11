Uludağ’ın ilk ‘yaz festivali’ başlıyor

Festivalde Athena; Ceza, Anıl Piyancı ve Birol Giray (BeeGee) sahne alacak. Türkiye’nin birbirinden yetenekli onlarca DJ’i festival ruhunu doruklara taşıyacak. Gün içinde festival katılımcılarını Dünya Yoga şampiyonu Merve Tanrıverdi, Bestami Köse ve Muhammet Doğan ile söyleşi ve etkinlikler bekliyor.

28-30 Ağustos’ta 3 gün 2 gece sürecek etkinliğe konaklamasız günübirlik ve kombine giriş seçeneği de bulunuyor.