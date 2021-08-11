Kültür & Sanat Uludağ’ın ilk ‘yaz festivali’ başlıyor

Uludağ’ın ilk ‘yaz festivali’ başlıyor

Kültür & Sanat

Uludağ’ın ilk ‘yaz festivali’ başlıyor

Kış turizminin Türkiye’deki gözde noktası Uludağ, ilk kez yaz festivaline ev sahipliği yapıyor. Uludağ Yaz Festivali, Uludağ’da müzik, eğlence, kişisel gelişim etkinliklerini bir araya getiriyor.

11 Ağustos 2021, Çarşamba 17:53 Son Güncelleme:
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Festivalde Athena; Ceza, Anıl Piyancı ve Birol Giray (BeeGee) sahne alacak. Türkiye’nin birbirinden yetenekli onlarca DJ’i festival ruhunu doruklara taşıyacak. Gün içinde festival katılımcılarını Dünya Yoga şampiyonu Merve Tanrıverdi, Bestami Köse ve Muhammet Doğan ile söyleşi ve etkinlikler bekliyor. 

28-30 Ağustos’ta 3 gün 2 gece sürecek etkinliğe konaklamasız günübirlik ve kombine giriş seçeneği de bulunuyor.

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