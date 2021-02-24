Magazin Ulukartal ailesinde 2.kez bebek sevinci yaşanıyor

Ulukartal ailesinde 2.kez bebek sevinci yaşanıyor

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Ulukartal ailesinde 2.kez bebek sevinci yaşanıyor

Ulukartal Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kadir Cenk Ulukartal ile eşi Melis Ulukartal ikinci kez anne baba olmanın sevincini yaşıyor.

24 Şubat 2021, Çarşamba 12:53 Son Güncelleme:
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Cemiyet ve iş dünyasının yakından tanıdığı Ulukartal çiftinin 1 Şubat tarihinde Maslak’taki özel bir hastanede oğulları dünyaya geldi. Ulukartal çifti oğullarına Ata Hakkı ismini verdi.

2018 yılında Boğaz’da görkemli bir düğün ile evlenen Kadir Cenk Ulukartal ve Melis Ulukartal çifti, ilk bebeklerini 2019’da kucaklarına almışlardı. 2019'da dünyaya gelen kızları Melina ile evliliklerini taçlandıran çift, Ata Hakkı’nın doğumunun ardından mutluluk dolu pozlar verdi.

 

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