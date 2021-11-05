Ulusal Faktoring halka arzına dair detaylar, araştırılmaya başlandı. SPK tarafından yapılan halka arz duyurusunun ardından Ulusal Faktoring hisse fiyatı ve kodu ile halka arzın eşit mi yoksa oransal mı olduğu da en çok merak edilen konular arasına girdi. Yapılan açıklamaya göre, Ulusal Faktoring talep toplama işlemi 5 Kasım Cuma günü (Bugün) son buluyor…

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ TALEP TOPLAMA TARİHLERİ

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş liderliğinde gerçekleştirilecek olan Ulusal Faktoring’in halka arzın talep toplama tarihi 4-5 Kasım olarak açıklandı.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ EŞİT Mİ ORANSAL MI?

Toplamda 48.5 lot satışı olacak. Taslak izahnameye göre eşit halka arz olması bekleniyor.Hisselere fazla talep gelmesi halinde ise yine PineBridge Eurasia Financial Investments'a ait 7.500.000 TL nominal değerli (C) grubu payların ek satışı yapılabilecek.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ HİSSE FİYATI

Halka arzda hisseler 1 TL nominal değerli paylar 2,49 TL sabit fiyat üzerinden satılacak. Ulusal Faktoring halka arz süreciyle birlikte, 100 milyon TL olan mevcut sermayesini 33 milyon 500 bin TL yükselterek, 133 milyon 500 bin TL’ye çıkaracak. Halka arz kapsamında hisse başı fiyatı 2,49 TL olarak belirlenirken payların 33 milyon 500 bin TL'lik nominal değerli kısmı ile bedelli sermaye artışı yapılacak.

Payların yüzde 40'ı yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 50'si yurtiçi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara ayrıldı.

Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde PineBridge Financial Investments S.a.r.l'ye ait ve halka arz edilen payların yüzde 18,29'una denk gelen 7 milyon 500 bin TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 36,33 olacak.

ULUSAL FAKTORİNG HALKA ARZ HİSSE KODU

Ulusal Faktoring halka arz hisse kodu ise ULUFA olarak belirlendi.