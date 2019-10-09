Uluslararası ajanslar flaş geçti! Türk askeri giriş yaptı mı?

Uluslararası ajansların son dakika koduyla geçtiği "Türk askeri Suriye'nin kuzey doğusuna giriş yapmaya başladı" haberlerini asparagas olarak nitelendiren Adullah Ağar, hareket için "çok yakında" ifadesini kullandı.

Ağar, operasyonun öncelikle planlanması yapılan belli yerlerden başlayacağını belirtti.

'Mehmetçiklerin ayak sesleri'

Ağar sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ise "Siz “G Günü” nedir bilir misiniz? Peki ya G gecesi-G saati? Gürleyen topların derin sesi. Göklerin uğultusu, Cer dişlisinin dönüşü, paletlerin gıcırtısı. Ve Mehmetçik’lerin AYAK SESİ. Siz G gününü, G Gecesini, G saatini bilir misiniz? 9.10.2019’

Suriye Milli Ordusu gözlem yaptı

Bu arada Suriye'de muhalif savaşçılardan meydana gelen Suriye Milli Ordusu (SMO) unsurları dün gece geldikleri Akçakale'deki sınırda gözlem yaptı.

Fırat'ın doğusuna yönelik olası harekatta TSK'ye destek vermek için dün gece Şanlıurfa'ya gelen SMO güçleri, bugün TSK unsurlarıyla Suriye sınırının sıfır noktasından Tel Abyad'ı gözlemledi.

Bazı noktalarda duran ve görüş alışverişinde bulunan askeri unsurlar, daha sonra sınırda bulunan TSK'ye ait birliğe katıldı.







